18 тату, от которых раньше слезы наворачивались, а теперь они вызывают лишь восторг

«Тебе же всю жизнь с этим ходить» — такую фразу слышат многие люди, которые собираются набить тату. Да, с одной стороны, такой рисунок на теле не сотрешь просто так и стоит сразу взвесить все за и против. С другой — от неудачного или надоевшего изображения на коже можно избавиться в кабинете у мастера.

Мы в ADME полюбовались тем, как круто пользователи сети перекрыли нелюбимые картинки на теле.

«Перекрытие старой татуировки павлина, которая была у меня на голени. Тот же художник, разница в 11 лет»

Знак хаоса. До и после

«Наконец-то я сделал перекрытие»

«Что я хотела, что я получила и как это потом исправили»

«Прощай, Терри»

«Захотелось, чтобы картинка больше была похожа на волка»

С трудом верится, что это перекрытие, а не просто новое тату

«Решил закончить татуировку на руке. Делал изначальный вариант еще год назад. Этого времени хватило, чтобы я понял, что тату ужасно и нужна спасительная рука мастера»

«Мои космические рукава уже закончены»

В процессе, это еще не финал

«Глаза были самой большой проблемой. Они выглядели маленькими, как бусины»

«У меня была отстойная татушка. И вот 2 года спустя я счастлива»

Задумка одна и та же, но как по-разному реализована

«Моя гавайская девушка сегодня сделала небольшую подтяжку лица»

«Я в 20 лет по дурости сделала тату, чтобы угодить парню. Через пару месяцев узнала, что он мне изменяет. А я набила себе прозвище той, с кем изменил, — Панда»

«Набила себе тату еще в 1993 году, перекрыла портретом своего 6-недельного котенка»

«В 14 лет я совершила ошибку. Родители не разрешили татуировку, и я побежала к сестре друга. Она и набила мне этот ужас. В 28 лет я наконец-то все исправила»

«У меня была ужасная татушка: какой-то грустный демон-капля. А по плану это должна была быть черная пантера»