18 тату, от которых раньше слезы наворачивались, а теперь они вызывают лишь восторг
«Тебе же всю жизнь с этим ходить» — такую фразу слышат многие люди, которые собираются набить тату. Да, с одной стороны, такой рисунок на теле не сотрешь просто так и стоит сразу взвесить все за и против. С другой — от неудачного или надоевшего изображения на коже можно избавиться в кабинете у мастера.
Мы в ADME полюбовались тем, как круто пользователи сети перекрыли нелюбимые картинки на теле.
«Перекрытие старой татуировки павлина, которая была у меня на голени. Тот же художник, разница в 11 лет»
Знак хаоса. До и после
«Наконец-то я сделал перекрытие»
«Что я хотела, что я получила и как это потом исправили»
«Прощай, Терри»
«Захотелось, чтобы картинка больше была похожа на волка»
С трудом верится, что это перекрытие, а не просто новое тату
«Решил закончить татуировку на руке. Делал изначальный вариант еще год назад. Этого времени хватило, чтобы я понял, что тату ужасно и нужна спасительная рука мастера»
«Мои космические рукава уже закончены»
В процессе, это еще не финал
«Глаза были самой большой проблемой. Они выглядели маленькими, как бусины»
«У меня была отстойная татушка. И вот 2 года спустя я счастлива»
Задумка одна и та же, но как по-разному реализована
«Моя гавайская девушка сегодня сделала небольшую подтяжку лица»
«Я в 20 лет по дурости сделала тату, чтобы угодить парню. Через пару месяцев узнала, что он мне изменяет. А я набила себе прозвище той, с кем изменил, — Панда»
«Набила себе тату еще в 1993 году, перекрыла портретом своего 6-недельного котенка»
«В 14 лет я совершила ошибку. Родители не разрешили татуировку, и я побежала к сестре друга. Она и набила мне этот ужас. В 28 лет я наконец-то все исправила»
«У меня была ужасная татушка: какой-то грустный демон-капля. А по плану это должна была быть черная пантера»
Как вы относитесь к тату? У вас есть рисунки на теле или вы против них?
Фото на превью Detronyx / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 тату, от которых раньше слезы наворачивались, а теперь они вызывают лишь восторг
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