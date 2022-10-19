18 точных твитов от тех, кто воспринимает эту жизнь прежде всего как повод для шуточек

Посмеяться над своими трудностями — работающий способ сделать их чуть менее серьезными. И остроумные обитатели сети вовсю им пользуются, подшучивая над собой и окружающими, какой бы ни была ситуация: проблемы в отношениях, недосып или беспредельная наглость собственного кота. Вот вам свежая статья с подобными твитами от самых саркастичных пользователей интернета.