18 точных твитов от тех, кто воспринимает эту жизнь прежде всего как повод для шуточек
Посмеяться над своими трудностями — работающий способ сделать их чуть менее серьезными. И остроумные обитатели сети вовсю им пользуются, подшучивая над собой и окружающими, какой бы ни была ситуация: проблемы в отношениях, недосып или беспредельная наглость собственного кота. Вот вам свежая статья с подобными твитами от самых саркастичных пользователей интернета.
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Над какой вашей последней шуткой взахлеб смеялись семья и друзья?
AdMe/Народное творчество/18 точных твитов от тех, кто воспринимает эту жизнь прежде всего как повод для шуточек
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