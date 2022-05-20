18 везунчиков, которые ничего особого не ждали, но Вселенная решила преподнести им сюрприз
Каждый из нас сталкивался с разочарованием и понимал, что не стоит завышать свои ожидания. Но бывает и так, что ни на что особо не надеешься, а получаешь крутой результат. Будь то приготовление еды, создание картины или ситуация, когда фотография товара совпадает с реальностью, это всегда приятно греет душу.
Нам в ADME хотелось бы, чтобы таких случаев щедрости Вселенной было побольше. Как и героям нашей подборки.
«Торт-динозавр на 2-й день рождения моей внучки. Слева — идея, которую я нашла в интернете, справа — мой результат»
«Я не думала, что когда-нибудь увижу нечто подобное»
«Картинка из интернета и мой результат»
Он вкусный, крем не слишком сладкий
Шведские тефтельки
«Мы получили вафельницу на Рождество, и моей дочери очень нравится!»
«Бренд мне незнаком. Думала, ерунда какая-то, а оказалось, что он делает качественную продукцию»
«Это была моя 1-я попытка украсить торт. Бисквит тоже сделала сама. Фото слева послужило вдохновением, справа — мое. Моя дочь была в восторге!»
«Это было вкусно, куплю еще»
«Я новичок в работе с деревом. Вот моя тумбочка, которую я сделал из вишневого дерева. Не идеально, но получилось гораздо лучше, чем я ожидал»
«У меня получилось!»
«Я думаю, для всего лишь 3-го торта в моей жизни у меня получилось неплохо!»
«Моя пицца выглядит так же хорошо, как на картинке на коробке»
«Учитывая, что это, очевидно, полуфабрикат, я действительно впечатлена»
Неплохо
«Мое творение — картина по номерам»
«Фото из интернета и мое печенье»
«Сделала мехенди. Лично я думаю, что реальность оказалась лучше, чем ожидание»
А какие у вас были случаи, когда реальность превзошла ожидания?
Фото на превью Emma_Woodhouse7 / Reddit
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