18 везунчиков, которые ничего особого не ждали, но Вселенная решила преподнести им сюрприз

Каждый из нас сталкивался с разочарованием и понимал, что не стоит завышать свои ожидания. Но бывает и так, что ни на что особо не надеешься, а получаешь крутой результат. Будь то приготовление еды, создание картины или ситуация, когда фотография товара совпадает с реальностью, это всегда приятно греет душу.

Нам в ADME хотелось бы, чтобы таких случаев щедрости Вселенной было побольше. Как и героям нашей подборки.

«Торт-динозавр на 2-й день рождения моей внучки. Слева — идея, которую я нашла в интернете, справа — мой результат»

«Я не думала, что когда-нибудь увижу нечто подобное»



«Картинка из интернета и мой результат»

Он вкусный, крем не слишком сладкий



Шведские тефтельки

«Мы получили вафельницу на Рождество, и моей дочери очень нравится!»

«Бренд мне незнаком. Думала, ерунда какая-то, а оказалось, что он делает качественную продукцию»

«Это была моя 1-я попытка украсить торт. Бисквит тоже сделала сама. Фото слева послужило вдохновением, справа — мое. Моя дочь была в восторге!»

«Это было вкусно, куплю еще»

«Я новичок в работе с деревом. Вот моя тумбочка, которую я сделал из вишневого дерева. Не идеально, но получилось гораздо лучше, чем я ожидал»

«У меня получилось!»

«Я думаю, для всего лишь 3-го торта в моей жизни у меня получилось неплохо!»

«Моя пицца выглядит так же хорошо, как на картинке на коробке»

«Учитывая, что это, очевидно, полуфабрикат, я действительно впечатлена»

Неплохо

«Мое творение — картина по номерам»

«Фото из интернета и мое печенье»

«Сделала мехенди. Лично я думаю, что реальность оказалась лучше, чем ожидание»