18 женщин, которые решили наплевать на чужие советы и собственные предрассудки. И стали только краше

Кажется, все уже давно осознали, что только сам человек волен решать, что ему носить, как стричься и краситься, на какие процедуры для изменения внешности записываться. Нет такого возраста, в котором поздно что-то менять, если хочется. Но некоторых людей все равно останавливает мнение окружающих.

Нам в ADME очень симпатичны героини сегодняшней подборки, которые идут на эксперименты, не оглядываясь на чужие ядовитые комментарии. Ведь границы своей зоны комфорта стоит нарушать хотя бы затем, чтобы выяснить, что они находятся гораздо дальше, чем мы думали.

«Мне 44 года, я только что завязала со скучной работой и сделала пирсинг»

«Мне почти 35. После всех этих лет борьбы с прыщами я наконец-то разобралась со своей кожей. И что я слышу? „Как жаль, что ты такая старая!“»

«В этом году я решила, что неважно, сколько мне лет, я могу выглядеть так, как хочу»

«Стукнуло 40, а я еще наивный новичок в мире макияжа. Но учиться никогда не поздно»

«Разместила это фото, надеясь получить советы по стилю. А мне сказали: „Тебе не стоит такое носить“»

«Знаете что? У меня есть животик, и я не собираюсь прятать его под слоями ткани. Беру!»

«Я вообще-то не пользуюсь подводкой, так что эти smoky eyes определенно выход из зоны комфорта»

«Недавно мне стукнуло 38, и я решила поменять цвет волос на какой-нибудь веселенький»

«Впервые за 6 лет я без макияжа»

«Много читала о ламинировании ресниц и сегодня решилась. Божечки-кошечки, жизнь-то налаживается!»

«Недавно стукнуло 60 и я решилась на пикси. И, знаете, мне нравится»

«Спасибо всем, кто вдохновил меня попробовать пользоваться помадой»

«Давно не ощущала себя красивой, поэтому впервые побаловала себя посещением салона»

«С новой прической чувствую себя богиней, которая готова покорить мир».

«Никогда не пользовалась косметикой, но сегодня у меня праздник и я накрасилась, насмотревшись роликов в интернете»

«Мне 41 год, и я впервые в таком откровенном платье на публике. Никогда не поздно стать готом»

«Мне кажется, каждому в 44 года неплохо бы обзавестись сыном — персональным тренером»

«Никогда не красилась на работу. Но на собрание в прошлую пятницу решила нанести боевую раскраску. Поражена той уверенностью, которую это придало мне»

«Из-за проблем со здоровьем у меня сыпались волосы. Сегодня я сказала: „Да какого фига?!“ И выбрила полголовы»

«Ну и пусть у меня несимметричное лицо, но мне нравится мой макияж»