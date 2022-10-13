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18 женщин, которые не ходят в салоны красоты, потому что сами себе крутые мастера

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Индустрия красоты предлагает женщинам множество различных процедур. Но некоторые считают, что сами лучше знают, что им нужно. Мы нашли девушек, которые наводят красоту в домашних условиях и готовы посоревноваться в мастерстве с салонными работниками.

«Горжусь тем, как я в домашних условиях вышла из медного в светлый. Получилось классно»

«Слева на фото — салонная укладка, а справа — моя»

«Тренировалась делать свадебный макияж — торжество уже в пятницу»

«Второй раз в жизни сама использую полигель. Это я практикую свой свадебный маникюр»

«Объемные косички — моя любимая прическа»

«Парикмахер отказалась стричь мне челку, поэтому я резанула ее сама»

  • Выглядишь великолепно. И найди нового парикмахера. © kmwah / Reddit

«Стриглась и красилась дома сама. Снова почувствовала себя собой»

«У меня сегодня девичник, и я на него накрасилась самостоятельно»

«Все возможно! Занимаюсь по видеоурокам, и вот результат — свадебная прическа»

«Не было возможности сходить в салон, поэтому я закрасила корни и постригла волосы самостоятельно»

  • Ваши волосы стали выглядеть более здоровыми. У вас отлично получилось! © lxilahellsing / Reddit

«Первый раз попробовала делать гель. Мне кажется, этот дизайн тянет на свадебный маникюр»

«Платиновый блонд мечты в домашних условиях — я добилась его!»

  • Это одно из лучших окрашиваний, что я видела. Со стороны кажется, будто вы потратили на него целое состояние в салоне красоты. © piperok27 / Reddit

«Пробую делать свадебную прическу самостоятельно снова. В этот раз захотелось чего-то более утонченного»

«В своем свадебном образе, который я сделала сама, я использовала лишь увлажняющий крем с оттеночным эффектом вместо тональника»

«Ушла из красного оттенка обратно в блонд самостоятельно в домашних условиях без использования осветлителя»

«Сама сделала себе цветные „пряди единорога“»

«Тренируюсь делать макияж своими руками»

«В домашних условиях с подругой осветлили челку. Мне нравится»

А вы часто посещаете салоны красоты или предпочитаете делать необходимые процедуры дома?

Фото на превью Melina-love / Reddit
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AdMe/Народное творчество/18 женщин, которые не ходят в салоны красоты, потому что сами себе крутые мастера
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