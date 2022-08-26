18 женщин, у которых нет шикарных ногтей как у кошечки, но это не мешает им делать крутейший маникюр
Маникюр — такой же важный способ самовыражения, как одежда и макияж. Многим из нас нравится экспериментировать с длиной и цветом ногтей. И порой кажется, что чем длиннее ногти, тем больше вариантов дизайна можно выдумать, но на деле это совсем не так.
Креативные девушки поделились в сети своими вариантами маникюра для коротких ногтей, а мы в ADME сделали из их фотографий вот эту подборку.
«Раньше не красила ногти красным лаком, ведь тогда все увидели бы, какие они у меня короткие. А теперь осмелела»
Идеальный маникюр: летом добавит еще больше красок в образ, а зимой — напомнит о лете
«Соты сделаны просто восхитительно!»
«Гель-лак вообще все меняет. Только что час шлифовала деревянный комод, а маникюру хоть бы хны»
«Засмотрелась на свой маникюр во время пробежки»
«Впервые попробовала кисти для нейл-арта»
«Хотела сделать что-то типа корейского маникюра, где все ногти разные. Мне нравится, как у меня получилось, хоть и заняло это миллион лет».
«Тоже всегда хотела сделать ногти в корейском стиле. Не идеально, но я довольна тем, что вышло»
«Длинные ногти я не ношу, потому что у меня дома собака»
«В стемпинге я новичок, но результатом очень довольна»
«Хеллоуин уже на подходе!»
Маникюр шалфейного оттенка
Когда в душе ты немного ведьмочка
«Моей клиентке в другом салоне отказались сделать зеленые кончики ногтей — якобы они ей не пойдут. И она пришла с этой просьбой ко мне»
«Нравится вам такой „скучный“ маникюр?»
Вдохновением для маникюра может послужить что угодно. Даже упаковка любимых чипсов
«Всего лишь второй раз в жизни делаю себе нейл-арт. Ровные линии — это сложно»
«Вау, это как целая галактика!»
«Фото попросту не передает всей красоты. Они буквально как зеркало»
Как оказалось, на коротких ногтях тоже можно творить волшебство — была бы фантазия и желание. Дамы, а вам больше нравятся короткие или длинные ногти?
Фото на превью Gellraiser / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 женщин, у которых нет шикарных ногтей как у кошечки, но это не мешает им делать крутейший маникюр
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