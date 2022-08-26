18 женщин, у которых нет шикарных ногтей как у кошечки, но это не мешает им делать крутейший маникюр

Маникюр — такой же важный способ самовыражения, как одежда и макияж. Многим из нас нравится экспериментировать с длиной и цветом ногтей. И порой кажется, что чем длиннее ногти, тем больше вариантов дизайна можно выдумать, но на деле это совсем не так.

Креативные девушки поделились в сети своими вариантами маникюра для коротких ногтей, а мы в ADME сделали из их фотографий вот эту подборку.

«Раньше не красила ногти красным лаком, ведь тогда все увидели бы, какие они у меня короткие. А теперь осмелела»

Идеальный маникюр: летом добавит еще больше красок в образ, а зимой — напомнит о лете

«Соты сделаны просто восхитительно!»

«Гель-лак вообще все меняет. Только что час шлифовала деревянный комод, а маникюру хоть бы хны»

«Засмотрелась на свой маникюр во время пробежки»

«Впервые попробовала кисти для нейл-арта»

«Хотела сделать что-то типа корейского маникюра, где все ногти разные. Мне нравится, как у меня получилось, хоть и заняло это миллион лет».

«Тоже всегда хотела сделать ногти в корейском стиле. Не идеально, но я довольна тем, что вышло»

«Длинные ногти я не ношу, потому что у меня дома собака»

«В стемпинге я новичок, но результатом очень довольна»

«Хеллоуин уже на подходе!»

Маникюр шалфейного оттенка

Когда в душе ты немного ведьмочка

«Моей клиентке в другом салоне отказались сделать зеленые кончики ногтей — якобы они ей не пойдут. И она пришла с этой просьбой ко мне»

«Нравится вам такой „скучный“ маникюр?»

Вдохновением для маникюра может послужить что угодно. Даже упаковка любимых чипсов

«Всего лишь второй раз в жизни делаю себе нейл-арт. Ровные линии — это сложно»

«Вау, это как целая галактика!»

«Фото попросту не передает всей красоты. Они буквально как зеркало»