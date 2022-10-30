19 человек, которые посмотрели на свою мебель, подумали: «Что-то скучно» — и сделали из нее нечто новое
Иногда нас может распирать от вдохновения и, окинув взглядом свой интерьер, мы хотим его как-то преобразить. Либо круто перекрасить вон тот шкаф, либо сделать органайзер для украшений, а то и вовсе создать из старого стула арт-объект.
«Я сделал люстру в стиле Хеллоуина. Свечи светодиодные и включаются с помощью пульта. А потом летучих мышей можно заменить на снежинки»
«Решил перекрасить свой шкаф»
«Доволен тем, какой получилась моя лестница»
«Я спроектировал и изготовил это кресло из стали»
«Я сделал на холодильнике узор, будто это розовая корова»
«Наконец-то закончила покраску своего комода»
«Я связала крючком новый органайзер для украшений»
«Моя сестра оформила интерьер своей кухни в фермерском стиле. Я связала для нее набор корзин»
«Связала новый чехол для моей старой лампы»
«Я немного подправил свою тумбу. Ничего вычурного, но я доволен тем, что получилось»
«Наконец-то я его закончил. Столешница из черного ореха наполнена разными растениями и кристаллами»
«Перекрасили старинный туалетный столик»
«Нашли этот старый комод в секонд-хенде и переделали его для нашей дочери — фанатки Гарри Поттера»
«Переделала стул, использовав старый ковер из шкуры»
«Кому-нибудь нравится мой новый черный стул-паук?»
«Только что отреставрировал свой первый буфет!»
«Я сделал столик в стиле Ван Гога»
«Книжная полка наконец-то готова»
«Я сделал лампу из сломанного старого телефона»
А что делаете вы, когда у вас бывает творческое вдохновение?
Фото на превью Big_JR80 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые посмотрели на свою мебель, подумали: «Что-то скучно» — и сделали из нее нечто новое
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