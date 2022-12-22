19 человек, которые при выполнении задачи руководствовались принципом «и так сойдет»

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Результат работы в каждом случае зависит от многих факторов. Помимо прочего, провалы могут случиться из-за плохого настроения, переоценки своих способностей, а также если человек что-то забыл учесть, ну или просто, как тот самый художник, «он видит так» — и все тут. Вот и герои нашей статьи столкнулись чуть ли не со всеми неудачными проявлениями а-ля «сделали тяп-ляп».

«Вот так мой папа установил телевизор в качестве монитора»

Да это же просто король концепции «и так сойдет»

Улыбайтесь! Главное, чтобы голова не застряла

Ну да, тут все верно

«Печеный картофель».

«Сегодня у нас вообще-то суп на обед...»

Кнопка с закрашенным солнцем уменьшает яркость экрана, а с «пустым», наоборот, увеличивает

«Нам вложили инструкцию совсем от другого набора»

«Да, давайте сделаем так, чтобы найти ваш дом было как можно сложнее»

«Возможно, мне все-таки понравится новый фильм из серии „Звездных войн“»

«Дверной стоппер в нашей школе просто отлично справляется со своей функцией»

«Заметил эту прелесть в ресторане, в котором только что поел»

Эта надпись, сделанная шрифтом Брайля, находится за стеклом

«Благодарим вас за посещение „Морского гребня“».

«О, мои любимые двери»

«На себя». «На себя».

«На коробке с моим напитком зачем-то сделана дополнительная крышка»

2 сушилки лучше, чем одна, так ведь?

«Только что заметил вот это у себя на работе»

«Я заказывал желтую дыню, а привезли лимон»



«Купила шоколадное молоко, но производители забыли добавить в него шоколад»

«Я хотела вот такое тату льва. И что в итоге я получила»