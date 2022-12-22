19 человек, которые при выполнении задачи руководствовались принципом «и так сойдет»
Результат работы в каждом случае зависит от многих факторов. Помимо прочего, провалы могут случиться из-за плохого настроения, переоценки своих способностей, а также если человек что-то забыл учесть, ну или просто, как тот самый художник, «он видит так» — и все тут. Вот и герои нашей статьи столкнулись чуть ли не со всеми неудачными проявлениями а-ля «сделали тяп-ляп».
«Вот так мой папа установил телевизор в качестве монитора»
Да это же просто король концепции «и так сойдет»
Улыбайтесь! Главное, чтобы голова не застряла
Ну да, тут все верно
«Печеный картофель».
«Сегодня у нас вообще-то суп на обед...»
Кнопка с закрашенным солнцем уменьшает яркость экрана, а с «пустым», наоборот, увеличивает
«Нам вложили инструкцию совсем от другого набора»
«Да, давайте сделаем так, чтобы найти ваш дом было как можно сложнее»
«Возможно, мне все-таки понравится новый фильм из серии „Звездных войн“»
«Дверной стоппер в нашей школе просто отлично справляется со своей функцией»
«Заметил эту прелесть в ресторане, в котором только что поел»
Эта надпись, сделанная шрифтом Брайля, находится за стеклом
«Благодарим вас за посещение „Морского гребня“».
«О, мои любимые двери»
«На себя». «На себя».
«На коробке с моим напитком зачем-то сделана дополнительная крышка»
2 сушилки лучше, чем одна, так ведь?
«Только что заметил вот это у себя на работе»
«Я заказывал желтую дыню, а привезли лимон»
«Купила шоколадное молоко, но производители забыли добавить в него шоколад»
«Я хотела вот такое тату льва. И что в итоге я получила»
А с какими похожими ситуациями сталкивались вы?
Фото на превью Disastrous_Rip5391 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые при выполнении задачи руководствовались принципом «и так сойдет»
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