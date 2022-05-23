19 вещей, которые годами хранились «для особого случая» и наконец-то увидели свет

Вещи производятся для того, чтобы облегчить жизнь людям. Однако многие покупки так и проводят года и десятилетия на антресолях, в шкафах и подвалах, где хранятся «для особого случая». К счастью, рано или поздно наступает тот момент, когда у затерянного среди хлама предмета появляется шанс поработать на благо хозяина.

Мы в ADME обожаем наблюдать за тем, как вещи, годами пылившиеся в закромах и закоулках квартир, наконец-то получают возможность послужить людям.

«Приезжал к родителям. Наткнулся на пару экспонатов, бережно хранящихся на антресоли. Вот сковородка: на 3 месяца меня младше, ни разу не использовалась»

«Также удивительной находкой стал вот этот маленький утюг. Откуда он взялся и сколько ему лет — вообще неизвестно».

Сковорода супер. Современные быстро изнашиваются. Подозреваю, что эта будет служить лет 10. © Sylar20 / Pikabu

«Недавно разбирал чулан и нашел обои, которым больше 30 лет. Обои довольно плотные, бумажные, с тиснением»

«Внуки быстро придумали находке применение: они использовали обратную сторону для рисования. Хоть так обои пользу принесли».

«Датский обеденный стол и стулья 60-х годов. Этот кухонный гарнитур много лет пролежал в сарае у двоюродного брата»

«Сегодня бабушка пообещала подарить это произведение искусства на мою свадьбу (к слову, она пока не в планах). Вот каким приданым буду мужа приманивать»

«Обнаружил этот практически новый винтажный фотоаппарат в кладовке моей бабушки. У него полностью ручное управление и даже есть таймер. Так круто!»

«Я тут стиралку нашел на балконе новую»

«У моего отца эта бейсболка пролежала нетронутой в шкафу 25 лет. Она из 1996 года — моя ровесница. Теперь это мой любимый головной убор»

«Купил дом в прошлом году. Случайно нашел в сарае вот это чудо. Машинка полностью рабочая и абсолютно новая, с инструкцией. Классные игрушки раньше делали»

«Нефритовый обеденный сервиз на 12 персон, который я обнаружила в старых вещах моей бабушки. Он годами лежал в коробках»

Чехословацкие перчатки, никем не ношенные, долго пролежали на антресолях

«Новые старые карандаши обнаружены в родительских хранилищах. Лежат с 1986 года»

«Моя новая сковорода для омлета была найдена в кухонном шкафу бабушки, где эта посудина провалялась много лет»

«Родители всегда жалуются, что их ноутбук медленно работает. Сегодня я нашел новый под их диваном. Он у них уже минимум 3 года, но „все некогда было настроить“»

«Я только что достал этот набор ламп из дома моей бабушки. 20 лет он простоял нераспакованным»

«Сегодня мне досталась в подарок вафельница — экспонат 1985 года выпуска!»

«Изучив внимательно инструкцию, я пришел в удивление оттого, что это не просто вафельница, а еще и гриль!»

«37 метров французского кружева, купленного моей бабушкой в 50–60-х годах и найденного в закромах моей тети»

«У меня есть набор посуды, которому лет 30. Совершенно новый, в коробке»

«Бабушка достала из закромов практически нетронутый комплект инвентаря для игры в настольный теннис. Как обычно, видимо, оставленный на „черный“ день»"

«Разбираю вещи в квартире, которую мне подарила бабушка, и нашла ее запасы. Какого года продукция, установить не удалось, но лет 30 мылу есть»

«Разглядывая упаковки, перенеслась мысленно в детство. Там все бабушки еще живы, папа здоровый и сильный, а дедушка из подручных средств мастерит для моих кукол мебель».