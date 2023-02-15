19 человек, которым посчастливилось увидеть обычные предметы с нестандартной стороны. И молчать об этом они не в силах

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Иногда обычный день может преподнести нам маленький, но все же сюрприз. В виде чего-то нового и нестандартного. Например, черного сыра, серийного номера на кусочке льда из морозилки или зловеще красных уличных фонарей.

«Вот как красный свет от лазерной указки проявляется на белом мехе моей кошки и как — на черном»

«Поперечное сечение провода, подающего электричество в мой дом»

«Эти виноградины считают себя сосисками»

«Нашел вот такое в моем болгарском перце»

«В моем остром рамене есть морковки, на которых напечатаны символы»

«Буквы на бутылке из-под мыла начали „убегать“»

«Вот такая занавеска для душа в нашей ванной»

Просто скамейка для одного человека

«Я вырастил идеально квадратный кристалл соли»

«Друг принес 100-гранную игральную кость для нашей игры»

«В моих дровах была сосновая шишка внутри древесины»

«У микроволновки моей девушки есть еще и металлический поднос внутри»

Вот как крысам делают КТ

«Тут дождь идет только в одном месте, так сказать»

«Кусочек льда из моей морозилки имеет серийный номер»

«Эти фонари светят красным, чтобы не беспокоить летучих мышей»

Просто черный сыр

Просто свадебный лимузин