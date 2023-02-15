19 человек, которым посчастливилось увидеть обычные предметы с нестандартной стороны. И молчать об этом они не в силах
Иногда обычный день может преподнести нам маленький, но все же сюрприз. В виде чего-то нового и нестандартного. Например, черного сыра, серийного номера на кусочке льда из морозилки или зловеще красных уличных фонарей.
«Вот как красный свет от лазерной указки проявляется на белом мехе моей кошки и как — на черном»
«Поперечное сечение провода, подающего электричество в мой дом»
«Эти виноградины считают себя сосисками»
«Нашел вот такое в моем болгарском перце»
«В моем остром рамене есть морковки, на которых напечатаны символы»
«Буквы на бутылке из-под мыла начали „убегать“»
«Вот такая занавеска для душа в нашей ванной»
Просто скамейка для одного человека
«Я вырастил идеально квадратный кристалл соли»
«Друг принес 100-гранную игральную кость для нашей игры»
«В моих дровах была сосновая шишка внутри древесины»
«У микроволновки моей девушки есть еще и металлический поднос внутри»
Вот как крысам делают КТ
«Тут дождь идет только в одном месте, так сказать»
«Кусочек льда из моей морозилки имеет серийный номер»
«Эти фонари светят красным, чтобы не беспокоить летучих мышей»
Просто черный сыр
Просто свадебный лимузин
«По мере роста дерева дырочки от клювов дятлов превратились в это»
Фото на превью Pass_Me_The_Bread / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, которым посчастливилось увидеть обычные предметы с нестандартной стороны. И молчать об этом они не в силах
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