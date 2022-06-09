19 человек создают из шерсти вещи, которые вызывают восторженное «вау» своей реалистичностью

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Когда мы что-то создаем, всегда хочется, чтобы готовые творения были максимально похожи на оригинал. Особенно это касается ручной работы, которая занимает много времени и сил, но зато позволяет гордиться результатом.

Мы в ADME верим, что вы тоже оцените гиперреалистичность этих творений, а также талант и упорство их авторов.

Кусочек морского мира, воссозданный с помощью шерсти, проволоки и коряги

«Сделала собаку из шерсти»

Мне нужны очки! Я был уверен, что это настоящая мини-собака! © yall-are-st***d / Reddit

«Это одна из моих последних законченных фигурок — немецкая овчарка»

«Моя мама сваляла миниатюрного Винсента Ван Гога и нарисовала крошечную „Звездную ночь“ для него»

«Одно из моих последних творений — маленькая пушистая капибара»

«Это моя первая работа»

«Сделала скунса для своей лесной коллекции. Это было весело»

«Сделала эти детали для гамбургера для игрушечной кухни моей племянницы»

«Делаю валяные маленькие копии домашних любимцев. Стараюсь передать характер каждого»

«Я потратила на эту зебру 2,5 недели, но оно того стоило»

«Моя самая масштабная работа на данный момент»

Практически не отличить от настоящей

Войлочная собака, которая поражает своей реалистичностью

«Сделала синичку. Мне кажется, вышло практически в натуральную величину»

«Сделала портрет собаки, используя только ее шерсть»

«Моя выпускная работа. Немного разочарована полученной оценкой, ну да ладно»

Портрет питомца для заказчика

«Сваляла маленькую каракатицу. Я старалась сделать ее максимально реалистичной»

«Собаки со своими копиями, которые я сделала»