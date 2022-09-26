19 чудаков, которые заткнули бы за пояс Шелдона Купера и мистера Бина, вместе взятых
Чрезмерная эксцентричность и чудачество нравятся нам только в киногероях вроде Шелдона Купера или мистера Бина, а в жизни нередко вызывают раздражение, а то и антипатию. Но чудаки из следующей подборки — вполне безобидные люди, которые просто не боятся действовать творчески.
«Я повредила плечо, и муж взялся сам закончить покраску коридора и других комнат. А теперь втирает мне, что справился, ведь в коридоре бываем только мы»
«Один парнишка у меня на работе ходит с таким огромным кошельком, словно у бати взял поносить»
«Вот как готовил куриные голени мой приятель»
«У меня не было абажура, и я сделал его сам»
В магазин пришел клиент, обутый в это
«Друг прислал мне фото, как он варит сосиски. У меня язык отнялся при виде этого»
«Мама спросила, пытаюсь ли я экономить деньги. Вот как я это делаю»
«Это наш местный клиент»
«Что вообще творится у моей мамы в голове?»
«Когда дочка поняла, что ее день рождения завтра, а не сегодня»
«Друг папы страдает от навязчивой мысли, что у него закончится вода. Это лишь половина его припасов»
«Я только что переехал к своей любимой, которая живет с 3 дочерями подросткового возраста. И вот как они починили дверь»
Посмотрите на этого парня в резной деревянной шляпе
«У меня не было сковородки, поэтому я решил пожарить блины в кастрюле»
«В дождливый день я проезжал мимо и увидел этого сотрудника с целой палаткой вместо зонта»
«Я просто шел от торгового центра и увидел это»
«Мама надела на местную скульптуру шапку, чтобы она не замерзла»
«Какой-то чудак в моем художественном классе сделал это»
«Я пережила операцию на мозге, и сестра мужа подарила мне эту футболку»
«Не волнуйтесь, я была чудаковатой еще до операции на мозге!»
Есть ли у вас родные или друзья, которые совершали эксцентричные поступки?
Фото на превью sleepdeprivationland / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 чудаков, которые заткнули бы за пояс Шелдона Купера и мистера Бина, вместе взятых
Поделиться этой статьёй