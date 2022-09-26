19 чудаков, которые заткнули бы за пояс Шелдона Купера и мистера Бина, вместе взятых

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Чрезмерная эксцентричность и чудачество нравятся нам только в киногероях вроде Шелдона Купера или мистера Бина, а в жизни нередко вызывают раздражение, а то и антипатию. Но чудаки из следующей подборки — вполне безобидные люди, которые просто не боятся действовать творчески.

«Я повредила плечо, и муж взялся сам закончить покраску коридора и других комнат. А теперь втирает мне, что справился, ведь в коридоре бываем только мы»

«Один парнишка у меня на работе ходит с таким огромным кошельком, словно у бати взял поносить»

«Вот как готовил куриные голени мой приятель»

«У меня не было абажура, и я сделал его сам»

В магазин пришел клиент, обутый в это

«Друг прислал мне фото, как он варит сосиски. У меня язык отнялся при виде этого»

«Мама спросила, пытаюсь ли я экономить деньги. Вот как я это делаю»

«Это наш местный клиент»

«Что вообще творится у моей мамы в голове?»

«Когда дочка поняла, что ее день рождения завтра, а не сегодня»

«Друг папы страдает от навязчивой мысли, что у него закончится вода. Это лишь половина его припасов»

«Я только что переехал к своей любимой, которая живет с 3 дочерями подросткового возраста. И вот как они починили дверь»

Посмотрите на этого парня в резной деревянной шляпе

«У меня не было сковородки, поэтому я решил пожарить блины в кастрюле»

«В дождливый день я проезжал мимо и увидел этого сотрудника с целой палаткой вместо зонта»

«Я просто шел от торгового центра и увидел это»

«Мама надела на местную скульптуру шапку, чтобы она не замерзла»

«Какой-то чудак в моем художественном классе сделал это»

«Я пережила операцию на мозге, и сестра мужа подарила мне эту футболку»

«Не волнуйтесь, я была чудаковатой еще до операции на мозге!»