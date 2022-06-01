19 девушек, которые живут не для того, чтобы красить волосы в скучные цвета

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Когда хочется перемен, многие люди меняют прическу. Кто-то решается на смелую короткую стрижку, а кто-то отваживается покраситься в цвет океана или даже рыбы. Такие эксперименты обычно приносят море положительных эмоций и непрерывный поток комплиментов.

Мы в ADME любим все яркое и креативное, поэтому решили показать образы девушек, которые, выбирая новый цвет локонов, черпали вдохновение в окружающем мире.

«Покрасилась в цвета оперения тропической птицы»

Осень в волосах

«Впервые покрасилась. Я никогда не была такой счастливой! Мне очень нравится этот цвет, он вдохновлен морем!»

Так и хочется сказать: «Ну, лиса!»

«Захотела стать русалочкой»

«Наконец-то представился шанс покрасить коллегу в цвет океана»

«Увидела птицу с фиолетово-синими перьями и вдохновилась»

«Я была в отпуске и просто влюбилась в закаты на пляже. Принесла фото своему мастеру, и вот что получилось»

Такое необычное и неожиданное сочетание цветов! Очень круто! © dizzbot86 / Reddit

«Наконец-то удалось сфотографироваться под ярким солнцем»

Я сначала подумал, что это цветы, а не волосы. © mypickaxebroke / Reddit

«Покрасила волосы в цвет популярных хлопьев Fruity Pebbles»

«Мне безумно нравится! Получилось северное сияние»

«Мой стилист такая талантливая! Волосы переливаются, как летнее небо на закате»

«Мастер сделала мне эффект переливающегося на солнце машинного масла»

«Сказала своему стилисту, что хочу выглядеть как белая лошадь, бегущая по ветру. У нее получилось»

Это цвет, о котором я всегда мечтала. © SoManyCrafts / Reddit

«Покрасилась в цвет заката. Нравится, что получилось так ярко»

«Попросила стилиста покрасить меня в цвета северного сияния, и она отлично справилась!»

Радужные волосы — это круто

«Вдохновилась оперением павлина»

«Заскучала вчера в салоне и решила превратиться в цветок»