19 мастериц, которые шьют такие наряды, что голливудские костюмеры бы обзавидовались

Многие люди шьют повседневную одежду, потому что сами могут подобрать правильный крой и качественную ткань. Но иногда в них просыпается модный дизайнер, и они начинают креативить: то накидку из помпонов сделают, то сошьют костюм, светящийся в темноте. Мы нашли в сети рукодельников, которые решили немного выйти за пределы простых юбок и брюк и сотворили совсем уж причудливые наряды.

«Понравились платья из коллекции Dior 1949/50 года, и я сшила нечто похожее»

«Вдохновилась сказочным платьем Эль Фэннинг и попыталась сшить что-то похожее»

© jeaniem12 / Reddit , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

«Парень устраивал рождественскую вечеринку, и я сама смастерила наряд»

«У меня не было денег, чтобы купить платье на свадьбу друзей. Поэтому я взялась за иголку с ниткой. Шила вечернее платье первый раз в жизни»

«Моя радужная куртка со съемными рукавами»

«Это платье я назвала „Морское стекло“»

«Люблю минимализм, но решила все-таки украсить спинку нитями из бисера»

«Решила сшить базовое платье, а вот рукава украсить парочкой изящных красавиц»

«Участвовала в конкурсе шитья. Вдохновлялась птицей-фениксом»

«Хотела себе вещь с помпонами. Больше 130 пушистых шариков — и мечта сбылась. Теперь все спрашивают, где такую взять»

«Сама сшила себе платье на выпускной»

Щупальца Урсулы из «Русалочки»

«Шью платье как у Сансы Старк из „Игры престолов“. И вот спустя 2,5 года я закончила этот рукав»

«Сшила костюм. Слева — как он выглядит при свете. А справа — в темноте»

«Безо всяких на то причин сшила костюм чирлидера»

Галактическое платье в стиле 60-х годов

«Вручную сшила 284 шелковые розы для платья»

«Моя подруга сшила платье Белль из «Красавицы и Чудовища»

Оно лучше, чем в фильме. © unknown author / Reddit

«Сшила платье на школьный показ мод»