19 мастериц, которые шьют такие наряды, что голливудские костюмеры бы обзавидовались
Многие люди шьют повседневную одежду, потому что сами могут подобрать правильный крой и качественную ткань. Но иногда в них просыпается модный дизайнер, и они начинают креативить: то накидку из помпонов сделают, то сошьют костюм, светящийся в темноте. Мы нашли в сети рукодельников, которые решили немного выйти за пределы простых юбок и брюк и сотворили совсем уж причудливые наряды.
«Понравились платья из коллекции Dior 1949/50 года, и я сшила нечто похожее»
«Вдохновилась сказочным платьем Эль Фэннинг и попыталась сшить что-то похожее»
«Парень устраивал рождественскую вечеринку, и я сама смастерила наряд»
«У меня не было денег, чтобы купить платье на свадьбу друзей. Поэтому я взялась за иголку с ниткой. Шила вечернее платье первый раз в жизни»
«Моя радужная куртка со съемными рукавами»
«Это платье я назвала „Морское стекло“»
«Люблю минимализм, но решила все-таки украсить спинку нитями из бисера»
«Решила сшить базовое платье, а вот рукава украсить парочкой изящных красавиц»
«Участвовала в конкурсе шитья. Вдохновлялась птицей-фениксом»
«Хотела себе вещь с помпонами. Больше 130 пушистых шариков — и мечта сбылась. Теперь все спрашивают, где такую взять»
«Сама сшила себе платье на выпускной»
Щупальца Урсулы из «Русалочки»
«Шью платье как у Сансы Старк из „Игры престолов“. И вот спустя 2,5 года я закончила этот рукав»
«Сшила костюм. Слева — как он выглядит при свете. А справа — в темноте»
«Безо всяких на то причин сшила костюм чирлидера»
Галактическое платье в стиле 60-х годов
«Вручную сшила 284 шелковые розы для платья»
«Моя подруга сшила платье Белль из «Красавицы и Чудовища»
- Оно лучше, чем в фильме. © unknown author / Reddit
«Сшила платье на школьный показ мод»
А какое у вас хобби? Будем рады увидеть ваши работы.
Фото на превью WhatisColour / Reddit
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