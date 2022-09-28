19 подарков, которые вызывают гораздо больше эмоций, чем деньги в конверте или вещь из магазина
В современном мире подаркам привыкли уделять не так много внимания: всегда можно выкрутиться, подарив деньги или купив что-то стандартное в ближайшем супермаркете. Но не все выбирают легкий путь — кто-то создает подарки, которые будут греть сердце не один год, напоминая о заботе и затраченных усилиях автора.
«Впервые попробовал себя в обработке дерева. Это решетка ДНК для моей девушки, которая работает над диссертацией в области генетики и любит растения»
«Свитер для жены. Она увидела что-то похожее в одном каталоге в магазине, поэтому я сделал пару заметок и связал свою версию»
«Я сделал каноэ для тестя своими руками»
«Сделал флюгер для своего папы. Я вдохновился его псом»
«Купил дом в 2020 году, и мне достались отличные соседи, которые активно помогали. Поэтому я построил им стол для пинг-понга в качестве благодарности»
«Сделал чашу для вязания из дубового капа в подарок жене»
«Возможно, мне не хватает навыков работы с деревом, но моя малышка мечтала о своей кровати в стиле замка принцессы. Горжусь собой»
«Сделал сыну его первый компьютер. Корпус вырезан из ореха»
«Смотрите, над чем я трудился в свои 15-минутные перерывы на работе. Это подарок жене!»
«Сделал кровать для сына под его пожелания. Он в полном восторге!»
«У моего парня есть любимая с детства плюшевая игрушка. Вчера он получил степень бакалавра, и я сделала ему новую вязаную версию в подарок»
«Мой тесть построил мне корабль из „Челюстей“ с нуля, без каких-либо инструкций и с впечатляющей детализацией»
«Смотрите, что я сделал для жены! А еще прошлой осенью не умел вязать»
«Ко дню рождения дочери я впервые в жизни сделала пиньяту своими руками»
«Мой папа так ждал встречи с внуком после того, как он вынужденно пропустил первый день его рождения. Оказывается, он сделал ему 8 деревянных машинок своими руками. Может, он Санта?»
«Подставка для пряжи, которую я недавно сделал для своей жены»
«Мой сын оставил дома свой белый смокинг, когда переезжал год назад. Я решила его немного обновить и отправила в качестве подарка на его свадьбу. Мой муж захотел попозировать»
«Сделал своей 3-летней дочке ее первую большую детскую кровать, осталось только покрасить»
«Сшил жене комбинезон. Пришлось постараться, чтобы он был удобный, но не мешковатый»
- Ну ничего себе! Хочу мужскую версию! © johnnyjayd / Reddit
А какой самый душещипательный подарок, сделанный своими руками, получали вы?
Фото на превью Wcrankshaw / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 подарков, которые вызывают гораздо больше эмоций, чем деньги в конверте или вещь из магазина
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