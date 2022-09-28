19 подарков, которые вызывают гораздо больше эмоций, чем деньги в конверте или вещь из магазина

В современном мире подаркам привыкли уделять не так много внимания: всегда можно выкрутиться, подарив деньги или купив что-то стандартное в ближайшем супермаркете. Но не все выбирают легкий путь — кто-то создает подарки, которые будут греть сердце не один год, напоминая о заботе и затраченных усилиях автора.

«Впервые попробовал себя в обработке дерева. Это решетка ДНК для моей девушки, которая работает над диссертацией в области генетики и любит растения»

«Свитер для жены. Она увидела что-то похожее в одном каталоге в магазине, поэтому я сделал пару заметок и связал свою версию»

«Я сделал каноэ для тестя своими руками»

«Сделал флюгер для своего папы. Я вдохновился его псом»

«Купил дом в 2020 году, и мне достались отличные соседи, которые активно помогали. Поэтому я построил им стол для пинг-понга в качестве благодарности»

«Сделал чашу для вязания из дубового капа в подарок жене»

«Возможно, мне не хватает навыков работы с деревом, но моя малышка мечтала о своей кровати в стиле замка принцессы. Горжусь собой»

«Сделал сыну его первый компьютер. Корпус вырезан из ореха»

«Смотрите, над чем я трудился в свои 15-минутные перерывы на работе. Это подарок жене!»

«Сделал кровать для сына под его пожелания. Он в полном восторге!»

«У моего парня есть любимая с детства плюшевая игрушка. Вчера он получил степень бакалавра, и я сделала ему новую вязаную версию в подарок»

«Мой тесть построил мне корабль из „Челюстей“ с нуля, без каких-либо инструкций и с впечатляющей детализацией»

«Смотрите, что я сделал для жены! А еще прошлой осенью не умел вязать»

«Ко дню рождения дочери я впервые в жизни сделала пиньяту своими руками»

«Мой папа так ждал встречи с внуком после того, как он вынужденно пропустил первый день его рождения. Оказывается, он сделал ему 8 деревянных машинок своими руками. Может, он Санта?»

«Подставка для пряжи, которую я недавно сделал для своей жены»

«Мой сын оставил дома свой белый смокинг, когда переезжал год назад. Я решила его немного обновить и отправила в качестве подарка на его свадьбу. Мой муж захотел попозировать»

«Сделал своей 3-летней дочке ее первую большую детскую кровать, осталось только покрасить»

«Сшил жене комбинезон. Пришлось постараться, чтобы он был удобный, но не мешковатый»

Ну ничего себе! Хочу мужскую версию! © johnnyjayd / Reddit