19 собеседований, которые оказались драматичнее, чем любой бразильский сериал

Собеседование — это всегда волнующий процесс, результат которого может быть непредсказуем. Например, человеку, у которого на прежней должности было несколько сотен подчиненных, внезапно задают вопросы по таблице умножения. Или же девушка-эйчар неожиданно для соискателя начинает кормить младенца прямо в офисе.