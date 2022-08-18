19 собеседований, которые оказались драматичнее, чем любой бразильский сериал
Собеседование — это всегда волнующий процесс, результат которого может быть непредсказуем. Например, человеку, у которого на прежней должности было несколько сотен подчиненных, внезапно задают вопросы по таблице умножения. Или же девушка-эйчар неожиданно для соискателя начинает кормить младенца прямо в офисе.
Мы в ADME покажем на примере пользователей сети, с какими казусами или приколами им пришлось столкнуться в момент, когда они устраивались на работу.
- Устраивалась художником на предприятие. Это были 60-е годы прошлого столетия. Спросили: «Откуда изначально у вас умение рисовать?» Сказала: «Наверное, гены». Но тут они спросили: «А кем он вам приходится?» Ну я и ответила: «Любовником». Поняла, что не сработаемся, и ушла искать другое место работы. © Maire Pyykkö
- Я как-то устраивался на работу региональным менеджером, рассказывал про прошлый опыт, где у меня было 370 подопечных, 79 филиалов и более миллиона бюджета. Но тут меня внезапно остановили и спросили: «Сколько будет 7 умножить на 8?» Я молча встал и ушел. © Misha Junior
- Устраивалась на работу в турфирму. В вакансии был указан график 2/2. Успешно прошла собеседование, начали обучение. В процессе на всякий случай уточняю, будут ли звонки вне рабочего времени. Ответ поразил: «Да, и звонить могут круглосуточно». Я была просто возмущена! По сути, работа 24/7, и телефон не выключить. Отказалась с комментарием, чтобы писали условия корректно, и нажаловалась на них на сайте вакансий. Бесят такие! Никакого уважения к личному времени. © Подслушано / Ideer
- Я проходил собеседование на должность руководителя в стартапе. В комнате были: я, девушка-эйчар и ее ребенок, который жутко капризничал. И тут она берет дитя на руки и начинает кормить его грудью. © unknown author / Quora
- Как-то на собеседовании у меня спросили число, месяц и год рождения. Как только назвала, сказали, что я принята. Уточняю, мол, а как дата рождения влияет на возможность выполнения работы. Ведь искали няню для девочек-двойняшек. А мне и ответили: «У вас с девочками день рождения в один день и месяц!» Такого у меня еще никогда не было. © Светлана Будякова
- Молодая девушка проходила собеседование на должность помощника по административным вопросам. Как только села за стол, у нее зазвонил телефон в сумочке. Она открыла сумку, взяла телефон и ответила на звонок. Поболтала на какие-то светские темы. Потом заметила мое недовольство и положила трубку. Я сказал:
— У вас есть вопросы ко мне?
— Э-э, нет.
— В таком случае спасибо, что заглянули. © Robert Williams / Quora
- Моя знакомая после 9 лет декрета пошла на собеседование, но с условием, что выбирать будут не ее, а она. В одной фирме по продаже канцтоваров прикопалась к замдиректора: у них пыль, неудобный стул и устаревший компьютер. Ну а он с улыбкой ей ответил: «Уборку на днях сделают, стул заменят и компьютер выпишут. Что еще мы должны сделать, чтобы вы пришли к нам работать?» В итоге она туда не пошла, ведь в ответ на ее замечания мужчина улыбался, как будто она говорит неважные вещи, и это явное неуважение к ее персоне. © Mirta / ADME
- Меня зовут Ксюша. Когда мне было 11 лет, я попросила дядю сделать мне электронную почту: хотела стать ближе к технологиям и «по-взрослому» иметь свой ящик. А он тот еще приколист — поржал, но создал. В 18 лет отправляла резюме на работу и решила прочесть его после отправки. В конце письма красовалась подпись: «С уважением, Корешок Гсюшок». © Подслушано / Ideer
- На собеседовании меня спросили: «Если стеклянный стакан выбросить на улицу, то на сколько осколков он разобьется?» Я был в ступоре секунд 40. Сказал, что не знаю. Но все же поинтересовался, какой ответ правильный. И тут прозвучало: «Никакой, просто хотелось посмотреть на ваше выражение лица!» © Akshat Singhal / Quora
- На моем первом собеседовании эйчары сказали, что я слишком хорош для той должности, на которую рассчитываю. Они предложили перенести встречу, чтобы обсудить более высокую должность. На следующее утро мне позвонил рекрутер и сказал, что я недостаточно хорош для другой должности, поэтому они не могут мне ничего предложить. © Nitin Gupta / Quora
- Пришел устраиваться в ресторан быстрого питания. Менеджер читает анкету, которую я только что заполнил, а потом округляет глаза и неожиданно выдает: «Ух ты, повар! Настоящий! С образованием!» Стажировку прошел сразу за 2 часа, на следующий день вышел на полную зарплату. © SVIH*** / Pikabu
- Лет 5 назад устраивался в министерство. Добрался, оформил все пропуска, прошел все охраны и КПП, поднялся, захожу в кабинет. Женщина дает мне мое распечатанное резюме, которое я отправлял по почте, и говорит: «Иди в кабинет 535, там потенциальный руководитель собеседование будет проводить». Нашел нужный кабинет, отдаю начальнику резюме. Он в него смотрит секунду и говорит: «Плохой человек 23 марта не родился бы. Иди обратно — оформляйся!» Сначала удивился, а позже узнал, что у шефа тоже день рождения в этот день. © oleger93 / Pikabu
- Ко мне как-то эйчар пристала с расспросами, почему я уходила с каждого места работы, начиная с самого первого. И все настойчиво искала какой-то подвох. Потом спросила, кто будет с ребенком на больничный ходить. Я говорю: «Муж будет ходить». А она такая сразу: «Ну все так говорят, я тоже думала, что муж будет на больничные ходить, а он не стал». Ну и как на это отвечать? Рвать на себе рубаху и кричать, что гадом буду, если на больничный пойду? © Инга из Вартейга / ADME
- В конце собеседования уже было собирался пожать руку кандидатке, как она выдает: «Так в чем именно заключается работа?» Мы только что потратили полчаса на обсуждение, но она все равно ничего не поняла. © circumlocutionist / Reddit
- 3-й курс моего бравого учения на программиста. В универ пришли представители одной крупной сельхозкомпании, звали на работу. Совершенно не программирование, но на тот момент мне было пофиг. Дошло дело до собеседований с начальником отдела.
— С сельским хозяйством знаком?
— Практически нет.
— Ну рожь от пшеницы отличить сможешь?
— Рожь от пшеницы не факт, но вот огурец от помидора — с легкостью!
Поржали оба, отправил оформляться. © VityaDuplet / Pikabu
- Я шикарно смотрелся в своем костюме и предварительно хорошо изучил компанию, в которую шел на собеседование. Но, как потом оказалось, я изучил другую компанию, у которой просто название такое же. © unknown author / Reddit
- Пошел на собеседование и обнаружил, что оно «групповое»: со мной общались одни подростки. Вопросов к ним нет, но сейчас я почему-то чувствую себя таким старым в свои 37. © Infinite_granite85 / Reddit
- Стал случайным свидетелем диалога эйчара и техника:
— Чем отличается термометр от градусника?
— Термометр измеряет температуру, а градусник — градусы.
— Вы приняты. © ackRodion / Pikabu
- Пришла я после декрета со своим 15-летним стажем устраиваться кассиром в магазин одежды. Дают мне анкету на 5 листах и вдруг спрашивают время моего рождения. Я уточнила: «Может, все же дату?» Но ответ был: «Нет, время. У нас директор нумерологией занимается, он посмотрит цифры и решит, подходишь ли ты нам». Я сказала, что позвоню маме и узнаю, а как вышла на улицу, кинула анкету в мусорку и ушла. © janeshain / Pikabu
А как прошло собеседование у вас или знакомых?
AdMe/Народное творчество/19 собеседований, которые оказались драматичнее, чем любой бразильский сериал
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