19 сов и жаворонков, у которых выдалось прямо-таки незабываемое утро

Как известно, все новости начинаются с того, что диктор говорит: «Доброе утро!», а потом объясняет, почему это не так. Но эта подборка об утренних происшествиях — точная противоположность таким сюжетам.

Следующие фото и истории, найденные ADME, действительно светлые и добрые, так что их можно смело читать не только утром, но и на сон грядущий.

«После почти 8 лет безуспешных попыток завести ребенка и 7 выкидышей этим утром мы наконец смогли поприветствовать свою дочь»

«Проснулась и увидела, что кошка лежит как раз в том месте, где мой ловец света отбрасывал радугу»

«Моя соседка знает, что у меня артрит. Сегодня утром она купила дерево и сама посадила его у меня перед домом, а мне тем временем дала подержать своего щеночка»

«Я каждый день рисую картинки, чтобы коллеги могли найти их утром, когда я уйду домой после ночной смены»

«Доброе утро!»

«Возвращался вечером после гулянки и дал этому малышу кусок бекона. Он плелся за мной следом через 10 кварталов. Вот как я проснулся»

«Поздно легла. В 8 утра раздается трель домофона. Ругаясь, подхожу. А там соседка что-то сделала с ключом от входной двери и просит открыть. Бурчу, что разбудили, но открываю»

«А спустя некоторое время обнаруживаю на ручке двери пакет с мандаринами и запиской».

«Этот красивый цветок я увидела на утренней прогулке»

Это цветок маракуйи. Отличная находка! © Bghisly / Reddit

«Я живу в Австралии, и сегодня восход солнца просто ошеломил меня»

«Я приболела, а мой 8-летний сын принес мне завтрак в постель, украсив его своими пандами из Lego»

«Утром я нашла коробку, которую мне оставил парень, полную журавликов оригами. И внутри каждого написана причина, по которой он меня любит. Я просто читала и плакала»

«Я люблю наши шутки об окружающих людях и о том, что происходит вокруг».

Как делать счастливой ежедневно сразу всю семью

С детства перед тем, как папа уходил рано утром на службу, я просыпалась и чистила его ботинки. Повзрослев, стала еще и тайком наглаживать рубашку с брюками. Сейчас мне 23, но я все равно стараюсь делать это каждое утро. А он думает, что это мама, и каждое утро говорит ей, какая она замечательная. © Подслушано / Ideer

«Это то, отчего я просыпаюсь каждое утро. Они не издают ни звука и будят меня просто усилием воли»

На несколько минут по утрам входная дверь в офис отбрасывает радугу

«Наблюдая на работе за тем, как восходит солнце, я сделал эту классную фотку»

«У меня появился новый сосед, и я ежедневно угощала и гладила его собак перед тем, как идти на работу. В свой первый выходной я проснулась и вот что увидела в окне кухни»

«Перед Днем матери я оставил в моем многоквартирном доме букеты для женщин. Хотелось, чтобы ни одна мама или чья-то девушка не остались без цветов в этот день»

«Бесплатно».

«Едва-едва наступило 7 утра, как этот голодный кроха разорался на моем крыльце. Что ж, у меня теперь есть кот»

«Не сразу заметил послание на моем утреннем кофе. Написано неграмотно, но главное же мысль, которую пытались донести!»

«Ты потрясающий!»

«Работает у нас паренек, Колька. И есть у него кружка, из которой он чай по утрам швыркает. И не дай бог кто его кружку возьмет — Колька будет злой похлеще бультерьера»

«А у меня ручки шаловливые — взял и вечером забрал его кружку домой. Утром пришел Колян, собрался чай попить, глянул на кружку, которую я накануне расписал ему акриловыми красками, и тут как начал лыбиться, прямо Чеширский Кот!»