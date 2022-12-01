19 впечатляющих сравнений, которым особо и не нужны слова

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Многие изменения в жизни, внешнем виде или окружающей действительности кажутся незаметными. Но как только начинаешь сравнивать фото до и после определенных событий или снимки, сделанные с разницей в некоторое время, понимаешь, как сильно преображается все вокруг нас да и мы сами.

«Это я до и после того, как стала мамой. Между фото 5 лет разницы»

Кольцо-бабочка до и после чистки у ювелира

За год щенок овчарки превращается в полноценного члена семьи

«В 28 лет я наконец-то перестала грызть ногти. Теперь они выглядят классно!»

Фото у одного фонтана с разницей в 20 лет

Новые рулоны упаковочной бумаги. Только тот, что справа, куплен 2 года назад, а слева — недавно

«Я на 39-й неделе беременности и через 2,5 недели после родов. Многие говорили, что у меня должны быть близнецы, потому что живот огромный. Но ребенок один!»

Вот каким становится уличный кот после 5 месяцев домашней жизни

«Люблю торты. В основном есть, конечно. Но печь тоже нравится. Долгое время считала, что для домашнего торта внешний вид не так уж важен. Главное — вкус!»

«А в этом году меня торкнуло: хочу красоты! Оказалось, для украшения тортов нужна куча приспособлений, прямые руки, хороший глазомер и уйма терпения».

«Я сбросила 87 кг»

2 одинаковые пары обуви, только ту, что слева, активно носили в течение года

Мама и дочка в 2007 году и 15 лет спустя

Старый кожаный портфель до и после восстановления

«Кукла моего детства, пережившая 18 с лишним лет любви, рядом с такой же куклой в отличном состоянии»

До и после первого дня в детском саду

«Мои любимые 10-летние ботинки против таких же новых»

«До и после стрижки. Клянусь, это та же собака!»

Хлеб с корицей до и после выпечки

Пара влюбленных на выпускном вечере и несколько лет спустя на собственной свадьбе