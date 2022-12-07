19 заведений, которые руководствуются принципом «Главное — не еда, а ее подача»

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Мы ходим в рестораны, чтобы вкусно поесть и насладиться определенной атмосферой. Так что мы не ожидаем получить сюрприз от заведения. Но иногда случается такое, что просто непонятно, как реагировать: восторгаться фантазией менеджеров или писать гневный отзыв.

«Моя мама спросила официантку, что это за вид хлеба такой подали. Оказалось, это камень с маслом для хлеба»

«Вот такие блинчики. Сироп капнул мне на брюки и ботинки, пока подавали блюдо»

«Должен признать, это было довольно мило (образцы разных видов чизкейка)»

Просто бараньи отбивные на зеркале в вычурной раме

Это рекламировалось как особое тайское блюдо

«Все шло хорошо, пока не подали десерт... Хотя он был очень вкусный!»

«Несмотря на отсутствие тарелки, это было просто потрясающе!»

Просто фуа-гра, поданное на камне

Вот так подают еду в корейском ресторане в Испании

«Я так понимаю, косточки надо класть на скамейки?»

Скреппл из оленины подается на оленьих рогах

А здесь тирамису приносят в кофеварке

«Моей сестре подали еду на куске дерева»

«Друг из Нью-Йорка прислал мне это»

«Мне принесли английский завтрак на лопате»

Почему это вообще существует?

«Вот так мне подали еду»

Рис буквально принесли на листе бумаги

«Я думал, что такая сервировка выглядит симпатично. Но есть так было неприятно и неудобно»