20+ бедняжек, которым запредельно не повезло, но они нашли в себе силы посмеяться

Удача иногда не просто не дается в руки, а еще и поиздеваться может. По-другому то, что случилось с пользователями из этой статьи, просто не объяснить. Посмотрите только на стрижку, после которой остается разве что побрить голову налысо, или на место в театре, с которого можно увидеть разве что трещинки в штукатурке на колонне впереди. Образцовое невезение, больше и сказать нечего.

«Кто-то перерезал провода на нашей рождественской гирлянде. Сегодня мы поняли, кто злодей! Не знал, что кролики на такое способны»

«Сегодня мне было грустно, и я не мог дождаться, когда приду домой и увижу своего кота, который сделает меня счастливым. Но он в еще большей депрессии, чем я»



«Вот такой маникюр сделали моей сестре на свадьбу»

Такой маникюр разбил бы мне сердце! © mowglibean / Reddit

«Сегодня пришел домой, а хозяин квартиры без предупреждения покрасил лестницу. Краска еще не высохла и лестница — единственный путь»

«Доставал из ушей наушники и мои очки упали в суп»

«Мало того, что я единственная из 30 коллег, кто пришел на работу в карнавальном костюме, так это к тому же еще и костюм банана»

«Родители мужа внезапно нагрянули в гости. Я спрятала всю немытую посуду в духовку и забыла о ней. А потом они захотели пиццу, и я включила духовку»

«Моим собакам тоже нравится кожаная обувь»

«Заказала меховую накидку на свадьбу. Ох, не так я ее себе представляла!»

«Загрузила посудомойку перед выходом из дома. А ведь мама говорила не использовать средство для мытья посуды вместо специальных капсул»

«Я шел на работу в своих новеньких ботинках, как вдруг лед треснул и я одной ногой провалился по колено в яму с грязью»

«Спасибо, солонка! Отличная работа!»

Когда наконец-то решила сходить в театр и «угадала» с местом

«Я просто хотел открыть шкаф»

«Вот за эту еду моя жена отвалила на рождественской вечеринке больше $ 42»

«Только заселился в номер, прилег отдохнуть, как вдруг из ванной раздался странный грохот. Вот что это было»

«Я постирал куртку с ручкой в кармане»

«Капот маминой машины открылся во время движения и ударил в лобовое стекло»

«Только купил машину. Посмотрите, что одна дамочка сделала с моей „ласточкой“»

«Я забыл, что поставил греться масло для картофеля фри»

«Я так рад, что авиакомпания дала мне возможность доплатить за место у окна»

«Пролила клей для ногтей на очки и теперь не знаю, чем его оттереть»

«Чудесное» начало путешествия