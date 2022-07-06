20 бедолаг, на которых вселенная почему-то обиделась
У всех бывают дни, когда будто встаешь не с той ноги. То посуда взбунтуется и испортит обед, то гвоздь в колесо попадет, или просто какой-то уникум решит усложнить вам жизнь. Главное, в таких ситуациях — не унывать, а воспринимать все с долей самоиронии.
Герои нашей подборки именно так и сделали, а нам в ADME остается лишь сочувственно вздыхать.
«Пошел к новому парикмахеру. В итоге получил это. Я даже не смог ничего возразить, еще и чаевые оставил»
«Кажется, мне пора худеть»
«Вчера упала. Как будто сбылся мой ночной кошмар»
«В моей квартире было так жарко, что масло растаяло»
«Только что повесил и включил совершенно новый телевизор. Круто»
«Пришел домой очень поздно. Наконец-то нашел в себе силы приготовить ужин и прибрать, и тут кот решил пробежаться напролом»
«Первые 5 минут моей поездки»
«В мой первый выходной день после 14 дней работы подряд энергокомпания проводит плановое отключение»
«Щенок погрыз мой очень дорогой журнальный столик, который я привез из Японии»
«Заказал декоративную фигурку, вместо нее получил детский носок»
«Пакет с углем порвался на заднем сиденье моей машины»
«Мои наушники „решили“ стать беспроводными»
«Я собирался идти спать, и тут дозатор для мыла решил упасть»
«Мое обручальное кольцо развалилось. И это за 2 недели до годовщины»
«Я думал, что заказал 5 бананов»
«Слишком сильно протирал очки. Я на работе, и у меня нет запасной пары»
«Моя двухлетка, как обычно, играла в спальне. Я пошла за ней, а тут такое»
«И это был наш обед»
«После того как риелтор показал мой дом, он оставил входную дверь в таком виде»
«Моя девушка сказала, что никогда раньше не готовила рыбу. Но такого я не ожидал»
А какое самое эпичное фиаско случалось с вами?
Фото на превью DilleyOnMyWilly / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 бедолаг, на которых вселенная почему-то обиделась
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