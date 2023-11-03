20+ бесподобных тортов, которые и резать-то жалко

Конечно, в тортах главное не внешний вид, а вкус. Но современные умельцы научились включать фантазию на полную катушку и делать так, чтобы выпечка вызывала вау-эффект дважды: первый раз — когда ее видишь, второй — когда пробуешь. И наша фотоподборка — аппетитное тому доказательство.

«Вот как я прокачала навыки украшения тортов за 4 года благодаря Интернету»

«Моя знакомая, заведующая столовой, попросила испечь торт на ее торжество. Она сказала, что я могу оформить его на свой вкус. И я решила создать нечто особенное»

«Знакомая была в восторге от его оформления».

«Этот чудесный Маленький Лис слеплен моими руками. Все элементы и покрытие сделаны из шоколада»

5 часов работы — и готова такая вот съедобная красота!

«Я испек торт для коллеги, который увольняется. Кстати, QR-код в правом верхнем углу можно отсканировать: он ведет к прощальной песне»

«Сын увлекается всякими морскими гадами. Жена испекла ему на день рождения торт. Красивое?»

«Мой друг решил бросить свою старую работу и заняться тем, что у него действительно хорошо получается, — изысканной выпечкой»

«Вырвалась на 2 недели в родную деревню. Думала, буду отдыхать. Но душа просит печь: не могу без этого жить. Вот такой деревенский торт у меня получился»

«Поняла, что начинаю сходить с ума от жизни в декрете, решила найти себе хобби. Выбор пал на изготовление тортов и фигурок из мастики»



«Сегодня мне исполнилось 40 лет. Получил от жены тортик. Главное, ребята, сердцем не стареть»

«Я испекла на день рождения дочери радужный торт с кроликом-суперменом»

«„Зачем ты хранишь книгу в холодильнике?⁠⁠“, - спросили меня. А это не книга, а торт на заказ для театра, который ставит спектакль по книге Маяковского „Клоп“»

«Шахматная выпечка на 8-летие моей дочери! Фигуры тоже съедобны: они из белого и темного шоколада»

«Пыталась испечь для свекрови десерт в виде совы, но в итоге он стал похож на игрушку Ферби»

«Я в восторге от торта, который невеста испекла мне на день рождения»

Женись на ней сейчас же! © Succulent_Uncle / Reddit

«Дочка хотела на свой 6-й день рождения торт с русалкой. Ну что ж, папа спешит на помощь! А в середине торта еще спрятана пушка-конфетти»

«Сегодня праздник у внучат — у деда день рождения! Нашему дорогому дедушке исполнилось 80 лет. В качестве подарка было решено забубенить такой символичный торт»

«Меня попросили сделать торт для девочки с аутизмом. Она хотела, чтобы он был цвета шерсти ее лабрадора и с изображением собаки. Я старался изо всех сил»

«Сделал торт для друга, который любит лапшу быстрого приготовления. Работа кропотливая, но интересная. Начинка медовик. А вот как он выглядит в разрезе»

«Мой малыш обожает экскаваторы, поэтому я испекла ему вот такой праздничный торт»

«Сегодня я приготовила кое-что красивое, и теперь это одно из моих любимых произведений кулинарного искусства!»