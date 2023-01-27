20 человек, чьи талант и выдержка позволяют им смастерить любую нужную вещь и не идти в магазин
Сейчас мало кого удивишь умением вязать или шить, и связанный своими руками свитер или носки не воспринимаются как что-то экстраординарное. То ли дело сложные в исполнении предметы: чехлы для чего-нибудь, сумки, пледы и даже многоразовые прокладки. Герои этой статьи умеют создавать такие вещи для себя и близких, а уникальность и совершенство их творений заставляют открыть рот от восхищения.
«Сделал кожаный чехол для телефона»
«Связала себе шаль с капюшоном»
«Теперь у моей подруги будет уникальный чехол для ее приставки»
«Моя первая сумка-кроссбоди — все без выкроек»
«Познакомьтесь с Хейзел — моим двойником. Все сделала сама: от гипсовой основы с ногами до финального манекена»
«Чтобы не загромождать стол для шитья, я сделала подвесной органайзер»
«Превратила старую сумку в багажный чемоданчик»
«Брат попросил фартук в качестве подарка на день рождения, и я сшила ему вот такой»
«Купила в интернете подержанный манекен и вот во что его превратила»
«Сшила одеялко в стиле сказок о Винни Пухе к первому дню рождения своего сына»
«Нашила многоразовых прокладок для нуждающихся»
«Соорудила чехол для своего синтезатора, чтобы защитить его от пыли»
«Теперь у меня есть вельветовая сумка-рыба»
«Сшила мужу новый гончарный фартук»
«Я много-много часов мастерила это вручную»
«Сшила для бабушки подушку из ее кухонного полотенца»
«Я ненавидела все наборы детской посуды, которые были в продаже, поэтому начала делать свои собственные»
«Вместо того чтобы покупать новый шкаф, я сшила скатерть-чехол для стола»
«Я мастерю сумки для своей невесты, друзей и семьи. Это мое 7-е изделие»
«Постоянно забываю купить прокладки... Теперь не придется бежать в магазин в последний момент!»
А вы когда-нибудь делали какие-то нужные вещи своими руками? Расскажите о своих любимых изделиях.
Фото на превью So_Tired_of_BS / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, чьи талант и выдержка позволяют им смастерить любую нужную вещь и не идти в магазин
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