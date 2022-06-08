20 человек, которые хорошо поработали в своих садах и не могут об этом молчать. Впрочем, им и не нужно
Считается, что заниматься садом и проводить время в огороде утомительно и несовременно, ведь любые цветы можно купить у флориста, а овощи и фрукты — в ближайшем магазине. Но в действительности садоводство — это хобби, у которого множество плюсов. Это и время, проведенное на природе, и расслабление, и наслаждение урожаем. Ведь сделать сок из своих апельсинов или собрать букет из выращенных самостоятельно цветов — особое удовольствие.
Мы в ADME не считаем, что садоводство — это скучно. Поэтому не смогли пройти мимо таких чудесных результатов этого занятия.
«Сделала „лунные врата“ в своем японском саду на заднем дворе. И я очень довольна результатом»
«Мой сад наконец-то стал выглядеть как небольшой оазис»
«Вечер в моем патио»
«Начала работу над своим огородиком на балконе»
«Мой вертикальный сад»
«Кажется, я случайно высадила свои помидоры в том же месте, где кто-то посеял „семена“ кроликов»
«Мне удалось сфотографировать и мои розы, и мою собаку в крутом освещении»
«Третий год не засеиваем газон травой. Вместо нее у нас ползущий тимьян и суккуленты. Когда они не цветут, цвет варьируется от темно-зеленого до красного и желто-зеленого»
«Сад из собственноручно собранного на парковках мха»
«Мой кусочек рая»
«Результат моей тяжелой работы. Все сама вырастила и высушила»
«Самый романтичный букет из моего сада. Я просто влюбилась в этот цвет»
«Результат работы за 3 года»
«Наш овощной огород на грузовом корабле продолжает цвести этим летом»
«Все вокруг расцвело»
«В ближайшее время нам не нужно беспокоиться о вампирах»
«Время делать сок»
«Радуга из моего сада»
«Я называю их „пионы-яичница“. Сегодня в самом расцвете»
«Все с деревьев моей бабули»
А какими подвигами в садоводстве вы можете гордиться?
Фото на превью SofiaFrancesca / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые хорошо поработали в своих садах и не могут об этом молчать. Впрочем, им и не нужно
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