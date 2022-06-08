20 человек, которые хорошо поработали в своих садах и не могут об этом молчать. Впрочем, им и не нужно

Считается, что заниматься садом и проводить время в огороде утомительно и несовременно, ведь любые цветы можно купить у флориста, а овощи и фрукты — в ближайшем магазине. Но в действительности садоводство — это хобби, у которого множество плюсов. Это и время, проведенное на природе, и расслабление, и наслаждение урожаем. Ведь сделать сок из своих апельсинов или собрать букет из выращенных самостоятельно цветов — особое удовольствие.

Мы в ADME не считаем, что садоводство — это скучно. Поэтому не смогли пройти мимо таких чудесных результатов этого занятия.

«Сделала „лунные врата“ в своем японском саду на заднем дворе. И я очень довольна результатом»

«Мой сад наконец-то стал выглядеть как небольшой оазис»

«Вечер в моем патио»

«Начала работу над своим огородиком на балконе»

«Мой вертикальный сад»

«Кажется, я случайно высадила свои помидоры в том же месте, где кто-то посеял „семена“ кроликов»

«Мне удалось сфотографировать и мои розы, и мою собаку в крутом освещении»

«Третий год не засеиваем газон травой. Вместо нее у нас ползущий тимьян и суккуленты. Когда они не цветут, цвет варьируется от темно-зеленого до красного и желто-зеленого»

«Сад из собственноручно собранного на парковках мха»

«Мой кусочек рая»

«Результат моей тяжелой работы. Все сама вырастила и высушила»

«Самый романтичный букет из моего сада. Я просто влюбилась в этот цвет»

«Результат работы за 3 года»

«Наш овощной огород на грузовом корабле продолжает цвести этим летом»

«Все вокруг расцвело»

«В ближайшее время нам не нужно беспокоиться о вампирах»

«Время делать сок»

«Радуга из моего сада»

«Я называю их „пионы-яичница“. Сегодня в самом расцвете»

«Все с деревьев моей бабули»