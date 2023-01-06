20 человек, которые хотели бы сказать своим родственникам: «Ну почему вы просто не можете быть нормальными?»

Почти в каждой семье есть люди с чудинкой, которые ведут себя весьма своеобразно. Злиться на близких — дело неблагодарное, поэтому приходится просто принять их особенности как данность. А если так сделать не получается — можно просто сфотографировать их причуды и получить тонну лайков в соцсетях. Мелочь, а приятно.

«Свекровь подарила мне это полотенце на Новый год и загадочно подмигнула. Кажется, она на что-то намекает. Особенно меня напрягают рога»

«Попросила мужа убраться в детской. Он говорит, что все готово»

«Когда я была маленькой, родители не дарили мне кукол и прочие желанные вещи. Сейчас мне 20, детей нет, и они решили каждый год вручать мне игрушки»





«И мама с папой еще, смеясь, объясняют, что это, мол, подарок за прошлые годы. Им кажется, что это весело».

«Дочка решила поозорничать и положила сваренные мной яйца в морозильник»

«Мама почистила сковородки в моем доме»

«Ходили в игровой центр на выходных. Попросил дочку взять немного соуса для наших чипсов. Вот что она принесла»

«Мой брат вечно оставляет после себя бардак в надежде, что мама уберет за ним»

«Дал младшему братишке час поиграть на моем ноутбуке, и вот в каком виде он мне его вернул. Там все мои документы!»

«Жена не знала, куда положить соусы. В итоге она взяла и просто добавила их к колбасе»

«Мне 44 года, я большой бородатый мужик. Только посмотрите, что подарила мне теща на Рождество»

«Мои младшие братья и сестры сломали телевизор и видеомагнитофон, которые мне подарили бабушка и дедушка. Они просто сто раз нажали кнопки включения»

«Забавно, что вещи, которые работали исправно более 30 лет, сломались в нашем доме за считаные секунды».

«Хотел продать бильярдный стол, но даже не знаю, где тогда моя жена и дети будут хранить белье?»

«Мои сестры часто ставят вариться яйца и просто забывают об этом, пока кто-нибудь из нас не почует запах гари и не выключит плиту»

«Мама делает так: она моется в душе, а потом просто оставляет все, чем пользовалась, в ванне»

«К нам переехала девушка моего брата, и она отказывается пользоваться разделочными досками. Вот так теперь выглядит наш кухонный стол»

«Родители отказываются снимать пленку с нашей новой микроволновки. Мама говорит: „Просто сверху лишнее подрежем — и все“»

«Так выглядит моя кухня после того, как дочь с внуками осталась у меня на одну ночь. Еще и посудомоечная машина сломалась»

«У меня сегодня день рождения, а накануне ночью к нам приехал брат моей жены. Он съел огромный кусок пирога, который супруга приготовила на мой праздник»

«И говорит такой: О, извини, братан! Я не знал, что он был приготовлен для тебя»".

«Мама постирала мой свитер и повесила его сушиться в моей комнате. У меня чуть сердечный приступ не случился»

«Фото моего брата говорит само за себя»