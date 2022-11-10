20+ человек, которые неожиданно для себя нашли ответ на вопрос «Что будет, если?..»
Иногда стоит лишь забыть о чем-то — и спустя некоторое время благодаря этому можно узнать нечто новое. Например, как длительное воздействие солнечного света влияет на цвет. Или как жизнь стремится появиться везде и всюду — в виде миниатюрных экосистем в бутылках, чашках и даже тапочках.
«Мое лицо после использования телефона, который долго лежал в кармане кожаной куртки»
«Трофей моего сына по карате после 10 лет пребывания на солнце»
«Жгла свечу на небольшом расстоянии от очистителя воздуха. И теперь он почернел»
«На заднем дворе я нашел старую бутылку, которая создала свой собственный террариум»
«Солнечный свет создает иллюзию, будто я тут прифотошоплена»
«Забыл „пустую“ банку из-под чайного гриба в багажнике на 2 недели»
«Любимый нож моей мамы после 22 лет непрерывного использования»
Дождь был настолько сильным, что повсюду образовались маленькие монолиты грязи из-за быстрой эрозии
После ношения этой кепки в течение 2 лет на наклейке полностью испарился клей
Старые золотые мелки окислились и позеленели
«Забыл о чашке с молоком в комнате, уехал за город. А когда вернулся, обнаружил целую экосистему»
Очищенный серебряный стаканчик по сравнению с потемневшим от времени
«Стена испачкалась из-за того, что я столько раз промахивался мимо выключателя»
«Фотография моего друга со временем „выжглась“ на пластике его бумажника»
Пакеты молока окрасили свои полки
«Я оставил свою тапочку под дождем, и она „проросла“»
Чеснок взял и посинел в духовке
«Телефон сделал этот снимок в моем кармане»
Образование кристаллов меди на клемме автомобильного аккумулятора
Коробка с мелом, оставленная на солнце на 2 года, и коробка, которая была под ней
«Поставила в микроволновку подогреться соленую воду, не перемешав соль полностью. И вот результат»
А какое маленькое открытие сделали вы в последнее время?
Фото на превью CGamer_OS / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые неожиданно для себя нашли ответ на вопрос «Что будет, если?..»
Поделиться этой статьёй