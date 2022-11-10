20+ человек, которые неожиданно для себя нашли ответ на вопрос «Что будет, если?..»

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Иногда стоит лишь забыть о чем-то — и спустя некоторое время благодаря этому можно узнать нечто новое. Например, как длительное воздействие солнечного света влияет на цвет. Или как жизнь стремится появиться везде и всюду — в виде миниатюрных экосистем в бутылках, чашках и даже тапочках.

«Мое лицо после использования телефона, который долго лежал в кармане кожаной куртки»

«Трофей моего сына по карате после 10 лет пребывания на солнце»



«Жгла свечу на небольшом расстоянии от очистителя воздуха. И теперь он почернел»



«На заднем дворе я нашел старую бутылку, которая создала свой собственный террариум»

«Солнечный свет создает иллюзию, будто я тут прифотошоплена»

«Забыл „пустую“ банку из-под чайного гриба в багажнике на 2 недели»

«Любимый нож моей мамы после 22 лет непрерывного использования»

Дождь был настолько сильным, что повсюду образовались маленькие монолиты грязи из-за быстрой эрозии

После ношения этой кепки в течение 2 лет на наклейке полностью испарился клей

Старые золотые мелки окислились и позеленели

«Забыл о чашке с молоком в комнате, уехал за город. А когда вернулся, обнаружил целую экосистему»

Очищенный серебряный стаканчик по сравнению с потемневшим от времени

«Стена испачкалась из-за того, что я столько раз промахивался мимо выключателя»

«Фотография моего друга со временем „выжглась“ на пластике его бумажника»

Пакеты молока окрасили свои полки

«Я оставил свою тапочку под дождем, и она „проросла“»

Чеснок взял и посинел в духовке

«Телефон сделал этот снимок в моем кармане»

Образование кристаллов меди на клемме автомобильного аккумулятора

Коробка с мелом, оставленная на солнце на 2 года, и коробка, которая была под ней

«Поставила в микроволновку подогреться соленую воду, не перемешав соль полностью. И вот результат»