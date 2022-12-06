20 человек, которые очистили то, что не мылось годами (Спойлер: эти фото вызывают жгучее желание убрать в доме)

Говорят, есть только 2 типа людей: те, кто регулярно поддерживает чистоту, и те, кто специально не убирает месяцами. К последним, конечно, есть вопросы. Но такой метод имеет один существенный плюс: если знатно запустить жилище и только после этого заняться уборкой, можно получить настоящее удовольствие от фото «до» и «после». Мы прошерстили интернет и нашли немало пользователей, которые делятся такими удовлетворяющими снимками.

«Думала, что у меня идеально чистая раковина, до тех пор, пока к ней не приложил руку мой друг»

«Клиент заявляет: „Я не вижу разницы“»

«Очень доволен своим чистящим средством»

«Вымачивала лейку для душа в белом уксусе»

«Сегодня я узнала, что пятна от чернил можно вывести молоком»

Из коричневого — в красный

«Я в шоке от того, как ужасно выглядел мой дом. А фото „до“ и „после“ дают мотивацию не опускаться»

«Разгребаю свое депрессивное логово и привожу жизнь в порядок»

«Очень горжусь собой, тем более что на все про все у меня ушел всего 1 день (9 часов)».

Запущенный угол крыши: до и после

«Замочила лейку в уксусе на 30 минут»

Божечки, я думал, что желтая штука — это плесень! Сейчас выглядит не так страшно. © unchartedharbor / Reddit





Клиентка хотела почистить лишь кусочек кладки. А все для того, чтобы убедить своего мужа в необходимости мойки под давлением

Он выглядит так, будто удовольствие, которое он получил, катаясь в грязи, стоило того

«Я не люблю мыть под давлением деревянные поверхности, но конечный результат, конечно, потрясающий»

«Усовершенствовал систему мойки под давлением. Эти горшки стали первыми жертвами. Кажется, мне слишком нравится эта работа»

Настало время функции самоочистки

«Узнал, как снимать и чистить ручку душа. Разница налицо»

«Тестируем недавно отреставрированную форму для маффинов!»

«Переехал сюда 2 года назад и только сейчас дорвался до уборки заднего дворика»

«Отмыл очень старую духовку»

Кованая сковорода, вероятно 9-дюймовая