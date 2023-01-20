20+ человек, которые подарили себе свободу воплощать даже самые безумные свои идеи

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Когда муза наконец-то нас посещает, каждый реагирует на ее визит по-своему. Одни делают витражи в виде пиццы, другие вяжут огромную шляпу-дракона, третьи ваяют из металла динозавров. В итоге все вдохновленные своей уникальной фантазией отрываются как могут и создают неповторимые шедевры.

«Моя мама сделала это для меня в качестве подарка на Рождество»

«Я начала шить плюшевые картофелины»

Рюкзак с Чужим

«Я сделал прозрачное каноэ и весло из переработанных досок для забора и оконного винила»

«Мой проект: костюм, украшенный 44 тысячами стразов! Ручная роспись, лепка и обработка камней»

«Недавно сделал вот такой коврик»

«Я начал делать витражи 4 месяца назад. Вот моя последняя работа»

«Сшил джинсовые жилетки для нас с кошкой»

«Сделала плюшевого осьминога. Его зовут Осьминог Прайм»

«Изготовление головы аксолотля для своего манекена считается ремеслом, верно?»

«Моя мама сделала брошь в виде банана»

«Начала делать еду из фетра и не могу остановиться. Это так весело!»

«Набор „Орео“ для моей мамочки»

«Почти закончил мой новый витраж»

«Я обожаю восстанавливать старинные фарфоровые статуэтки. Но в своем стиле»

«Кошка с жемчужной сережкой, которую я сделала»

«Мой первый стол! Я сделал его из дубовых планок и прозрачной голубой эпоксидной смолы»

«Это один из моих самых первых гримуаров, который я сделала с помощью полимерной глины, акриловой краски и стекла»

«Мои вырезанные грибы-магниты»

«Связала крючком шляпу в виде дракона. Кошка не впечатлена»

«Я практиковалась в плетении и сделала корону для своей принцессы. После этого она быстро стряхнула ее и укусила меня»

«Выковал этого аллозавра»

«Сама раскрасила себе свой столик»

«Сделала себе вот такую сумку. И когда я ее ношу, некоторым людям приходится долго всматриваться, чтобы понять, что же это такое»