20+ человек, которые подарили себе свободу воплощать даже самые безумные свои идеи
Когда муза наконец-то нас посещает, каждый реагирует на ее визит по-своему. Одни делают витражи в виде пиццы, другие вяжут огромную шляпу-дракона, третьи ваяют из металла динозавров. В итоге все вдохновленные своей уникальной фантазией отрываются как могут и создают неповторимые шедевры.
«Моя мама сделала это для меня в качестве подарка на Рождество»
«Я начала шить плюшевые картофелины»
Рюкзак с Чужим
«Я сделал прозрачное каноэ и весло из переработанных досок для забора и оконного винила»
«Мой проект: костюм, украшенный 44 тысячами стразов! Ручная роспись, лепка и обработка камней»
«Недавно сделал вот такой коврик»
«Я начал делать витражи 4 месяца назад. Вот моя последняя работа»
«Сшил джинсовые жилетки для нас с кошкой»
«Сделала плюшевого осьминога. Его зовут Осьминог Прайм»
«Изготовление головы аксолотля для своего манекена считается ремеслом, верно?»
«Моя мама сделала брошь в виде банана»
«Начала делать еду из фетра и не могу остановиться. Это так весело!»
«Набор „Орео“ для моей мамочки»
«Почти закончил мой новый витраж»
«Я обожаю восстанавливать старинные фарфоровые статуэтки. Но в своем стиле»
«Кошка с жемчужной сережкой, которую я сделала»
«Мой первый стол! Я сделал его из дубовых планок и прозрачной голубой эпоксидной смолы»
«Это один из моих самых первых гримуаров, который я сделала с помощью полимерной глины, акриловой краски и стекла»
«Мои вырезанные грибы-магниты»
«Связала крючком шляпу в виде дракона. Кошка не впечатлена»
«Я практиковалась в плетении и сделала корону для своей принцессы. После этого она быстро стряхнула ее и укусила меня»
«Выковал этого аллозавра»
«Сама раскрасила себе свой столик»
«Сделала себе вот такую сумку. И когда я ее ношу, некоторым людям приходится долго всматриваться, чтобы понять, что же это такое»
А какие безумные идеи вы воплотили в реальность в последнее время?
Фото на превью danaut358 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые подарили себе свободу воплощать даже самые безумные свои идеи
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