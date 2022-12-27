20 человек, которые превратили свой дом в райский уголок. И теперь их оттуда и горой мандаринок не выманишь
Многие считают самым уютным местом в квартире кухню, остальным же больше нравятся их спальни, ванные или вообще маленький уголок в гостиной. Вот и у героев нашей статьи есть такие любимые места, в обустройство которых они вложили много сил и частичку души. И получилось это у них так здорово, что они просто не могли не похвастаться результатом в интернете, ну а мы — пройти мимо.
«Иногда я забываю, что живу в калифорнийской пустыне»
«Панно из мха сделала сама»
«Мне так нравится эта комната. Она состоит из вещей, которые у меня с тех пор, как я переехала в 20 лет»
«Уютное пространство любителя растений. В углу дивана я каждую ночь прижимаюсь к своим пушистым комочкам»
«„Только не крась спальню в черный“, — говорили они. А я не послушалась и очень довольна. Я бы и потолок покрасила, да муж был против»
«К счастью, кошка совсем не интересуется растениями, просто аномалия какая-то»
«Первая квартира, в которой я живу одна. Моей единственной целью было сделать ее максимально уютной»
«Уютная ванная, спроектированная мной для меня»
«Моя спальня в красно-черно-белых тонах»
- Вот уж не думал, что черные стены могут так классно выглядеть. © qatrick92 / Reddit
«Возможно, это не самая эстетичная обстановка, но мне она нравится»
«Сама спроектировала и отремонтировала кухню. Да, мне многие говорят, что она похожа на ванную, а у раковины сомнительный размер»
«Приходится очень медленно, кусочек за кусочком обставлять мою уютную спальню»
«Моя домашняя библиотека»
«Моя спальня. Ночью кот занимает половину кровати»
«Последний свет дня — пик уюта»
«Думаю, этот большой ковер действительно объединяет мою красочную гостиную в стиле бохо»
«Впервые живу одна. Вот обеденная зона в моей квартире»
«То, что я живу одна со своими кошками, не значит, что я не должна украшать наше гнездышко»
«Моя уютная гостиная с растениями»
«Я могу находиться здесь весь день. Украшения на стене сплела моя дочь»
А какое у вас любимое место в доме?
Фото на превью brUn3tt3grl / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые превратили свой дом в райский уголок. И теперь их оттуда и горой мандаринок не выманишь
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