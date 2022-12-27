20 человек, которые превратили свой дом в райский уголок. И теперь их оттуда и горой мандаринок не выманишь

Многие считают самым уютным местом в квартире кухню, остальным же больше нравятся их спальни, ванные или вообще маленький уголок в гостиной. Вот и у героев нашей статьи есть такие любимые места, в обустройство которых они вложили много сил и частичку души. И получилось это у них так здорово, что они просто не могли не похвастаться результатом в интернете, ну а мы — пройти мимо.

«Иногда я забываю, что живу в калифорнийской пустыне»

«Панно из мха сделала сама»

«Мне так нравится эта комната. Она состоит из вещей, которые у меня с тех пор, как я переехала в 20 лет»

«Уютное пространство любителя растений. В углу дивана я каждую ночь прижимаюсь к своим пушистым комочкам»

«„Только не крась спальню в черный“, — говорили они. А я не послушалась и очень довольна. Я бы и потолок покрасила, да муж был против»

«К счастью, кошка совсем не интересуется растениями, просто аномалия какая-то»

«Первая квартира, в которой я живу одна. Моей единственной целью было сделать ее максимально уютной»

«Уютная ванная, спроектированная мной для меня»

«Моя спальня в красно-черно-белых тонах»

Вот уж не думал, что черные стены могут так классно выглядеть. © qatrick92 / Reddit

«Возможно, это не самая эстетичная обстановка, но мне она нравится»

«Сама спроектировала и отремонтировала кухню. Да, мне многие говорят, что она похожа на ванную, а у раковины сомнительный размер»

«Приходится очень медленно, кусочек за кусочком обставлять мою уютную спальню»

«Моя домашняя библиотека»

«Моя спальня. Ночью кот занимает половину кровати»

«Последний свет дня — пик уюта»

«Думаю, этот большой ковер действительно объединяет мою красочную гостиную в стиле бохо»

«Впервые живу одна. Вот обеденная зона в моей квартире»

«То, что я живу одна со своими кошками, не значит, что я не должна украшать наше гнездышко»

«Моя уютная гостиная с растениями»

«Я могу находиться здесь весь день. Украшения на стене сплела моя дочь»