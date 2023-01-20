20+ человек, которые просто хотели сделать дом уютнее, но что-то пошло не так

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Все мы стараемся благоустраивать свое жилище — не только заменять старое, поломанное на что-то новое, но и обставлять пространство всякими безделушками. И бывает, что иногда попадаем впросак. В такие моменты лучше всего помогает юмор. Наша подборка тому подтверждение.

«Затеял ремонт. Кажется, у новой кухни многовато углов»

«Потратила кучу времени, чтобы купить это кресло. В итоге оно не влезает в мою комнату»

«Перегородка в подвале низкая, поэтому решила поставить такой предупреждающий знак»

«Заказали диван. Видимо, кто-то вытащил половину частей, прежде чем отправить»

Парень решил заменить старую дверь из-за щели. Если что, это фото новой двери

Мне кажется, проблема не в двери. © Thisgirl022 / Reddit

«Купил на Amazon эту люстру год назад. Когда она перестала работать, хотел поменять лампочки. Оказалось, что они встроены, я не могу их заменить»

«У нас был матрас. Решили купить под него кровать и немного ошиблись в размере»

«Я почти закончил собирать полку, когда увидел это!»

«Поставила духовку на режим самоочистки. Ожидала, что мои чистые формочки будут выглядеть как новые. Но забыла убрать силиконовые протекторы!»

«Моя жена отказывается расставаться с этой баночкой»

«Мой друг собирает домашний декор, который напоминает его собаку»

«Наконец доставили микроволновку, купленную во время „черной пятницы“. Она вошла в кухонный шкаф, но дверь не открывается. Покупка невозвратная»

«Всегда проверяйте размер перед оформлением онлайн-заказа»

«Нам подарили туалетную лампочку, но цвет заело, и туалет теперь выглядит жутковато»

Ради всего святого, объясните мне, зачем вам лампа в туалете! © HolidayFew8116 / Reddit

Когда на улице слишком жарко

«Жена решила, что эта надпись, купленная на барахолке, идеально впишется в нашу уборную»

«Наслаждайся».

«Хотела помочь на кухне и разбила стеклянную полку из холодильника»

«Переехали вчера в новую квартиру с маленькой кухней. Стали передвигать холодильник и испортили пол»

«Только хотела похвастаться тем, что меня не испугать купленным декором на Хеллоуин. У меня сердце чуть не выскочило!»

«Поскользнулся и выбил головой кусок двери. Но поставил все на место с помощью скотча»

«Только закончил ремонт на кухне и разбил поверхность плиты»