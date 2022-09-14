20+ человек научились круто вязать и хвастаются своими успехами на весь интернет

Наверное, у многих при слове «вязание» сразу возникают ассоциации с шерстяными носками, зимними шапками, шалями и шарфами. А между тем речь может идти не только про теплые вещи. Связать можно вообще что угодно: модный кардиган, легкий топик, крутые игрушки, корзины для хранения специй и овощей — было бы желание и свободное время.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые могут связать все, что душа пожелает, только успевайте подавать клубки ниток. А в бонусе расскажем историю одной героини о том, куда долгие годы пропадали вязаные вещи ее бабушки.

«Сегодня покажу забавную шапенцию из серии „Слабо такую носить?“ Вязала на глаз, точнее на свою голову: шапка-рыба»

«Вяжу крючком и только что закончила свой шедевр. Его зовут Франклин!»

«Закончила одеяло в виде пиццы. Я в восторге, оно такое мягкое и уютное!»

«Cвязала свой первый кардиган по собственному дизайну!»

«Как считаете, с такими поделками я могу считаться хорошей тетушкой?»

Я все хочу связать своим племянникам динозавра. © alirose82799 / Reddit



«Я только что закончил новый шарф!»

«Моя жена стесняется выкладывать свой шедевр, но я решил поделиться»

«Из старенького летнего — палантин для сестры»

«Cвязала крючком для собаки игрушку-арбуз»

«Cвязала крючком корзины для хранения овощей, фруктов и специй»

«Когда делаешь что-то очень долго, теряешь связь с действительностью. Эта штука хоть похожа на скорпиона?»

«Мой парень попросил связать шапку. Кот теперь ее просто обожает»

«Я называю это „летнее одеяло“»

«Только что закончила»

«Cделала для ребенка этого милого жирафа»

«Мой последний топ, связанный крючком. Я сделала 3 штуки разных цветов, но этот самый красивый»

«Из последнего связанного. Очень тонкая нитка»

«Всегда хотела такие тапочки»

«Это мой самый сложный проект на сегодняшний день — cумка с грибами»

«Моя последняя зверушка»

«Детеныш Беззубика и Дневной Фурии из 3-й части мультфильма „Как приручить дракона“»

«Месяц назад поставила перед собой задачу связать летнее платье. Вязала и распускала раз 7, чтобы юбка была красивой трапецией, а рукава не стояли колом!»

Бонус

Моя бабуля всю жизнь что-то вяжет: кофты, перчатки, шапки, шарфы, носки. Самое интересное — то, что дома у нее было всего несколько вещей. Куда все делось, я не знала. Только недавно взяла и поинтересовалась. Оказалось, что она вяжет вещи для детей из детского дома, в котором она раньше работала. Вот уже 17 лет каждую неделю отправляет туда новую одежду, чтобы каждый ребенок был тепло одет. И все это бесплатно — просто потому, что бабуля любит детей. Восхищаюсь этой женщиной! © Палата № 6 / VK