20+ человек научились круто вязать и хвастаются своими успехами на весь интернет
Наверное, у многих при слове «вязание» сразу возникают ассоциации с шерстяными носками, зимними шапками, шалями и шарфами. А между тем речь может идти не только про теплые вещи. Связать можно вообще что угодно: модный кардиган, легкий топик, крутые игрушки, корзины для хранения специй и овощей — было бы желание и свободное время.
Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые могут связать все, что душа пожелает, только успевайте подавать клубки ниток. А в бонусе расскажем историю одной героини о том, куда долгие годы пропадали вязаные вещи ее бабушки.
«Сегодня покажу забавную шапенцию из серии „Слабо такую носить?“ Вязала на глаз, точнее на свою голову: шапка-рыба»
- Круто! Из чего она сделала глаза? © Roadgoddess / Reddit
- Это шарики для пинг-понга. © BallsDeepInASheep / Reddit
«Вяжу крючком и только что закончила свой шедевр. Его зовут Франклин!»
- Какой знатный джентльмен. © whatshertoast / Reddit
«Закончила одеяло в виде пиццы. Я в восторге, оно такое мягкое и уютное!»
«Cвязала свой первый кардиган по собственному дизайну!»
«Как считаете, с такими поделками я могу считаться хорошей тетушкой?»
- Я все хочу связать своим племянникам динозавра. © alirose82799 / Reddit
«Я только что закончил новый шарф!»
«Моя жена стесняется выкладывать свой шедевр, но я решил поделиться»
«Из старенького летнего — палантин для сестры»
«Cвязала крючком для собаки игрушку-арбуз»
«Cвязала крючком корзины для хранения овощей, фруктов и специй»
«Когда делаешь что-то очень долго, теряешь связь с действительностью. Эта штука хоть похожа на скорпиона?»
- Скорее на лобстера-скорпиона. © SpuddleBuns / Reddit
«Мой парень попросил связать шапку. Кот теперь ее просто обожает»
«Я называю это „летнее одеяло“»
«Только что закончила»
«Cделала для ребенка этого милого жирафа»
«Мой последний топ, связанный крючком. Я сделала 3 штуки разных цветов, но этот самый красивый»
«Из последнего связанного. Очень тонкая нитка»
«Всегда хотела такие тапочки»
«Это мой самый сложный проект на сегодняшний день — cумка с грибами»
«Моя последняя зверушка»
«Детеныш Беззубика и Дневной Фурии из 3-й части мультфильма „Как приручить дракона“»
«Месяц назад поставила перед собой задачу связать летнее платье. Вязала и распускала раз 7, чтобы юбка была красивой трапецией, а рукава не стояли колом!»
Бонус
- Моя бабуля всю жизнь что-то вяжет: кофты, перчатки, шапки, шарфы, носки. Самое интересное — то, что дома у нее было всего несколько вещей. Куда все делось, я не знала. Только недавно взяла и поинтересовалась. Оказалось, что она вяжет вещи для детей из детского дома, в котором она раньше работала. Вот уже 17 лет каждую неделю отправляет туда новую одежду, чтобы каждый ребенок был тепло одет. И все это бесплатно — просто потому, что бабуля любит детей. Восхищаюсь этой женщиной! © Палата № 6 / VK
А как вам кажется, вязание — это нужное умение или лишняя трата времени?
Фото на превью BallsDeepInASheep / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек научились круто вязать и хвастаются своими успехами на весь интернет
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