20+ человек, в обычный день которых словно кто-то добавил чуточку магии

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В жизни каждого человека случаются чудеса, которых он никак не ожидал. Необязательно это что-то глобальное и экстраординарное, ведь иногда даже маленькая лягушка, прыгнувшая вам на ладонь, или короткая встреча с любимой звездой может сделать ваш день незабываемым.

Мы в ADME под впечатлением от сюрпризов, которые преподносит порой жизнь обычным людям. А им только и остается что радоваться такой удаче и фотографировать это на память.

«Черная шерсть моего кота на солнце так блестит, что кажется светлой»

Кофейная гуща нарисовала очень реалистичный сосновый лес

«Мой друг наткнулся на целую грядку четырехлистного клевера»

Туман рассеивает разные цвета уличных фонарей

Ветка яблони с сердцевиной в виде яблока

«Сфотографировала свою собаку через окно. Выглядит как незаконченный вязаный монстр»

Снимок бесконечного зеркала в художественной галерее Южной Австралии

«Купил гигантское авокадо»

«Я не верил в то, что мы живем в симуляции, пока случайно не оказался со своим двойником в одном бассейне»

«Увидел такую огромную бабочку на улице в Стокгольме»

«В парке наткнулся на куклу, точь-в-точь похожую на меня»

Капли воды образовали причудливый узор на краях листов клубники

«Мой кот сел на упавший светильник в форме кошки»

Теперь это выглядит как место преступления. © IntoTheMystic1 / Reddit

«Увидел во дворе у друга такую красивую разноцветную гортензию»

«Оказался на одном рейсе с Майком Тайсоном»

«У нас в школе есть котик с разноцветными глазами и оранжевыми бровями»

1 000 % это парень, которого ведьма превратила в кота. © anri41198 / Reddit

Этот росток кукурузы пробился прямо из асфальта у дороги

Из-за отражения кажется, что город под водой

«Моя компания отправляет удаленным сотрудникам новые ноутбуки. Каким-то образом я получил их все»

Красиво припарковался

«Бабочка села прямо на мою татуировку мотылька»

Маленькое чудо на ладони

«Нашла такого краба на дереве в саду»

Вы только посмотрите, какого он цвета. © Femke123456 / Reddit

Этот гамбургер сохранился в смоле с конца 70-х

Выглядит лучше, чем то, что продают сейчас. © orosios / Reddit

«Нашел ровно наполовину белый лист»