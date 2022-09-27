20 детей, которые словно рождены для того, чтобы испытывать терпение взрослых на прочность

Дети поразительно многогранны: буквально в этот момент они могут быть похожи на ангелочков, а уже через 5 минут вести себя как настоящие дьяволята. Их проделки иногда просто сводят взрослых с ума, но поделать с этим обычно ничего нельзя, и остается лишь успокаивать себя словами: «Ну ничего, это же ребенок».

«Дочка нашла мамину помаду. Пришлось сказать ей, что она красавица»

«Я пораньше ушла с работы, чтобы испечь пирог для одного мероприятия, на которое собиралась сходить. Но тут мимо прошел мой сын»

«Доченька помогла жене закончить рисунок»

«Забирала дочь у няни. Не смогли найти ее новые сандалии. Няня обнаружила их через 4 часа, когда включила духовку и почувствовала запах горелой резины»

«Оказалось, что ее малыш спрятал их там!»

«Ребенок подруги сначала зачем-то залез в кошачий тоннель, потом застрял там и расстроился, что придется провести в таком состоянии всю жизнь»

«Дети пролили воду на стол в офисе. Я все вытер, но через секунду комната выглядела так»

«Сидели с бабушкой в комнате, ели роллы. В соседней комнате играл ребенок. Пять минут тишины, и тут заходит оно. Оказалось, это Человек-паук»

«Дочка выяснила, как изменить картинку на моих часах с помощью моего телефона. Она считает себя юмористкой»

«Сегодня я позволил своему племяннику попользоваться моим компьютером несколько часов. Ну что ж, это был дорогой урок для меня»

«Я пришла домой с работы и увидела фиолетового сына. Это дочка его разрисовала»

«Чужие дети играли с собакой возле моей машины. Они бросили теннисный мячик на мое авто, а их собака вскочила на капот и поцарапала его»

Сразу ясно, что в доме есть пятилетка

«Теперь моя дочь может дотянуться до столешницы. Кажется, она думает, что я люблю яичницу»

«Мой 8-летний двоюродный брат увидел этот диск с игрой и очень хотел в нее поиграть. Я сказал ему, что это игра для взрослых, он разозлился и просто сломал диск»

«Я на 5 минут оставила детей в гостиной, чтобы сварить утренний кофе, и вот результат»

«Моя дочь решила, что хочет выглядеть как ковбой. Не уверена, что именно об этом она мечтала, но вот что получилось»

«Мой двухлетний сынок разбил телевизор, пока я был в туалете»

«Дочка соглашается ходить на горшок только в таком виде»

«Мой фургон после всего лишь двухдневной поездки с 5 детьми»

«Просто посмотрите, во что сын превратил кожаные туфли за 2 недели в школе»