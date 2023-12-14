20+ доказательств того, что у каждой вещи есть свой запас прочности. И у некоторых он просто огромный

По большому счету люди делятся на 2 типа: одни обожают покупать новое и выкидывать старое, а вторые занашивают вещи до дыр — и в ус не дуют. Некоторые даже умудряются передавать их по наследству. Ну а кто-то просто ошарашивает окружающих крутыми фотосравнениями одних и тех же предметов до и после усиленного использования.

Кроссовки, которые носили 7 лет, и такие же новые

«Я нашел на блошином рынке совершенно новую версию плюшевого мишки моего детства»

«Мой отец так рад, что носит эту ветровку вот уже более 20 лет!»

«Жизненный цикл губки: 3 дня, 3 недели, 3 месяца»

«Бейсболка, которой год, по сравнению с новой такого же цвета»

«Слева — вок моего мужа, который мы используем 5 лет, справа — новый»

«Вот что происходит со всеми моими джинсами после 6 месяцев носки!»

«Щетка, которой мы пользуемся каждый день на протяжении 3,5 лет, и такая же новая»

«Этой бутылке для воды было 20 лет, когда она все же треснула. Я написал производителю, и он прислал замену!»

«Вот во что превратились мои пуанты всего за 2 месяца танцев. Новые для сравнения»

«Кошельки одинаковые, просто первым пользовались 6 лет, а второй совершенно новый»

«Два одинаковых медведя, только один новый, а второго обнимали с любовью 24 года подряд»

«Эта сковородка в нашей семье с 1947 года. И да, мы до сих пор готовим на ней омлет»

«Мой рабочий комбинезон в день, когда я его купила, и 2,5 года спустя»

«Наконец-то решил, что пора заменить любимую игрушку собаки на новую! Моя хвостатая девочка была очень взволнована»

«Кроксы, которые я ношу в качестве повседневной обуви уже 6 лет, по сравнению с совершенно новой парой»

«Мое детское одеяльце. Мне 22 и я до сих пор не могу уснуть без него»

«Мой тесть пользуется этим помазком уже почти 40 лет»

«Мой кошелек, вероятно, старше многих читателей. Я пользуюсь им с 1989 года»

Абсолютно новые туфли по сравнению с такими же после 3 лет ежедневной носки

«Посмотрите, как выглядит косметичка от Victoria’s Secret после 11 лет использования»

Эта прищепка повидала многое

«Эту джинсовку мама купила в 1995 году. На ней она сидела шикарно! Теперь курточка моя. И, судя по последним модным тенденциям, скоро будет самый топ»

«Белка появилась в нашем доме в 1942 году. Игрушек тогда не было, только куклы тряпичные, а тут вдруг белка, меховая. И стала она символом Нового года»

«Шли годы. Белкой играли мои дети, потом внуки, потом и правнук. Раз в десять лет я ее чинила и заклеивала. И продолжала ставить под елочку. И теперь она каждый год сидит под елкой, уже 80 лет подряд».