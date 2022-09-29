20+ доказательств того, что наших любимых детей порой понять сложнее, чем квантовую физику
Каждый родитель знает, что, как только их драгоценное чадо начинает разговаривать, нужно срочно хватать в руки телефон, чтобы запечатлеть для семейного архива очередной афоризм или шутку, а может быть, и страшилку дочек и сыновей. И даже самый именитый философ не всегда сможет понять глубину мыслей маленьких гениев, которые воспринимают окружающий мир совершенно иначе, чем взрослые.
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А какие фразы ваших детей запомнились вам больше всего?
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что наших любимых детей порой понять сложнее, чем квантовую физику
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