20+ доказательств того, что увлеченные наукой люди отнюдь не ботаны, а очень крутые ребята

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Еще со школьных времен у многих закрепилось мнение, что круглые отличники — скучные ребята и заучки. Но это лишь стереотип. Многие из них и тех, кто действительно увлечен наукой, классные и талантливые ребята. Они могут выразить свою любовь к изучению мира через творчество. Например, сделать татуировку в виде молекулы, собрать светильник-дофамин или смоделировать инсулин в виде бус.

Мы в ADME в который раз убедились в том, что наука — это круто.

«Я ношу прозрачный лак, который светится под УФ-светом. И если на улице я увижу, что у меня светятся пальцы, то это значит, что сейчас сильное солнечное излучение»

«Значит, нужно воспользоваться солнцезащитным кремом. Для фото я направил на ноготь УФ-фонарик, чтобы показать свечение лака. При дневном свете синеватый оттенок не такой яркий».

«Так выглядит световое загрязнение ночного неба спутниками. Здесь объединены 343 фотографии, которые были сделаны в течение 85 минут»

«Многие люди не знают, что рубины флуоресцентны»

«Я сделала сережки в виде растительных клеток»

«В этой татуировке в виде пептидов зашифрована фраза „Через тернии к звездам“»

«Закончила свой самый амбициозный проект. Представляю вам объемную модель бабочки павлиноглазки в натуральную величину»

«Я превратил формулы клеточного дыхания и фотосинтеза в ожерелья»

«Химия кленового сиропа. Я нарисовал все молекулы, которые содержатся в нем»

Так вот как красят яйца химики

«Сын обожает муравьев и древолазов, поэтому вот мой подарок ему на день рождения»

«Сегодня мне исполнилось 17. В подарок я получил тапочки в виде почек»

«Мой парень сделал для меня декор в виде молекулы»

«Мы с приятелем сделали макет с динозаврами для научной выставки в нашей школе»

«Я разработал и напечатал на 3D-принтере периодическую таблицу. По высоте можно определить электроотрицательность химических элементов»

«Работал над витражом в течение 2 месяцев. Единственный в своем роде»

«Я смоделировал структуру инсулина в виде ожерелья»

«Сделал неоновый светильник в виде молекулы дофамина»

Небольшой проект, посвященный пробуждению лесной подстилки

Лесная подстилка — напочвенный слой в лесу, состоящий из органических остатков (опавшие листья, ветки, цветы, плоды, кора, оболочки куколок и личинок и т. д.). — Прим. ADME.

«Я сделал синекольчатого осьминога из полимерной глины»

«Пчелы превращают сахарозу в глюкозу и фруктозу, то есть в мед. Я нарисовал этот процесс!»

«Я вышила бабочку Junonia orithya. Она похожа на голубые анютины глазки»

Вот какую красоту можно сделать из использованной лакмусовой бумаги

Лакмусовая бумага — это бумажные полоски, пропитанные специальным веществом, которые используются для определения кислотности раствора. — Прим. ADME.

«Последние 3 года я выращиваю кристаллы. Они реально завораживают»