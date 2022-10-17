20 доказательств того, что жизнь домовладельцев полна веселья, а в квартире жить все же скучнее

Обосноваться в квартире или выбрать жить в доме — довольно сложный вопрос для многих людей. Кто-то только и мечтает, что о полностью своем уютном доме. Для других нет ничего лучше квартиры, а отдельные строения — это только для дачи подойдет. Впрочем, жить в частном доме и правда далеко не так просто, как многим кажется. Нужно самим следить за всем, прикладывать усилия, чтобы это выглядело уютно, ухаживать за садом. Зато и результат может превзойти ожидания.

«Три года я восстанавливала свой дом 1929 года постройки. Вот теперь он выглядит очень по-домашнему»

«У моего друга в доме установлен таксофон»

«В нашем районе построили дом — использовали остатки кирпичей со всех предыдущих строек. И вот что из этого получилось»

«Я ведь просто хотела помыть окно!»

«Пожалуй, мне пора идти спать»

«Вот что произошло с моим окном из-за машины соседа. Все потому, что она слишком блестящая — блики от нее расплавили жалюзи»

«Я сам построил эти ворота»

«Кто-то оставил свою машину на моей лужайке... Бедные мои растения»

«Наконец-то она готова! Я построил садовую скамейку»

«Купили дом, и только спустя 2 года дошли руки перекрасить, чтобы он выглядел получше»

«Вместо старого коврового покрытия теперь будет дубовый паркет»

Почтовый ящик своими руками. Здесь использовались сталь и медь

«Мы купили свой первый дом. И он уже выглядит таким уютным!»

«Между идеей и реализацией прошло 2 года. Получилось настолько круто, что даже соседи приходят посмотреть»

«Привел в порядок задний двор дома. Всего за $ 500 и 12 часов»

До и после. Выглядит так, будто здесь поселилась диснеевская принцесса

Из самого обычного булыжника можно сделать стильную костровую яму

«Купил свой первый дом. Разбил свое первое окно»

«Сосед поставил этот уродливый забор. Но это наша территория»

«Мое самое любимое место во всем доме»