20+ фото, на которые нужно трижды посмотреть, чтобы поверить в их реальность

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Каждый раз, когда мы видим необычные предметы или редкие природные явления, тут же стараемся сделать фото. Иногда снимки получаются настолько нереалистичными, словно над ними хорошенько поработали в графическом редакторе.

Природа обманчива. Это не ракушка, а яйцо

Выглядит необычно, что это всего лишь кошка

«Кошку моего друга побрили у ветеринара».

«Морковка очень похожа на клешню краба»

Перед вами не гусеница, а ромашка

Эта кошка не двухцветная, солнечный луч почти идеально разделил ее пополам

Лимузин, сваренный из 3 разных машин

Эти коробки похожи на грузовые контейнеры

У киви есть сердце внутри

Очень похоже на какую-то картину, но это окно внутри окна в австрийском отеле

Кожура этого яблока ровно наполовину красная и наполовину зеленая

Такое яблоко известно как яблоко-химера, по сути, это генетическая мутация, редко встречается. И его можно есть. © daihlo / Reddit

Птица расставила несколько шишек магнолии и села так, будто она перед ними выступает

«Купил дешевые консервированные макароны, и они выглядят как текстура из видеоигры или плохой фотошоп»

«На газоне моего соседа остались такие квадраты»

Это пол книжного магазина

«Сегодня наткнулся на эту сумасшедшую заправку со 120 бензоколонками»

Милая тарелка-кошечка

Я до сих пор и не знала, что мне очень нужны кошачьи тарелки. © Chaos-Jesus / Reddit

Можно бесконечно смотреть на вещи, сделанные своими руками. Особенно если эти руки растут из правильного места.

«Только что наткнулся на ящерицу с раздвоенным хвостом»

Будто соединили холодильник и микроавтобус Volkswagen из 50-х

«Моя подруга сделала жакет с глазами»

«Наткнулся на этот перевернутый дом»

Величественная тень стратовулкана Рейнер

«Это была клубничная газировка, я купил ее в азиатском магазине. Этикетку я удалил»