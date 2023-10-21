20+ фотографий, авторы которых остались в полном недоумении от увиденного

Иногда нам на глаза попадаются такие вещи и явления, которые оставляют больше вопросов, чем ответов. Например, когда видишь магазинную тележку для продуктов на самом верху уличного фонаря. Или когда посреди леса обнаруживаешь заброшенное непонятное сооружение. Фотографиями подобных вещей постоянно делятся пользователи сети. И вот лишь некоторые из них.

«Тележка для покупок каким-то странным образом оказалась на уличном фонаре»

«Этот голубь потерялся посреди Тихого океана»

«Видел машину с неимоверным количеством освежителей воздуха»

«Моя чашка сама разбилась внутри шкафа»

«Эти божьи коровки каждый день собираются в одном и том же углу моего дома»

Птица отдыхает на шипах, предназначенных для борьбы против пернатых

«Мой пакет с попкорном внезапно скукожился, хотя кукуруза уже была готова»

«Дикий кабан отдыхает рядом с людьми»

«Сегодня утром купила яйца и одно из них оказалось фиолетовым»

«Кто-то разместил по три камня разных цвета почти на каждом выступе вдоль этой подпорной стены»

«В кафе в писсуаре валяются лаймы»

«В парке есть скамейка с двумя спинками»

«Наткнулся посреди леса на заброшенный мавзолей»

«Этот парень только что припарковался рядом со мной и выпустил целую стаю голубей»

«Моя собака почему-то всегда съедает ровно половину еды в своей тарелки»

«Только что узнал, что мой кот как-то сам научился справлять свои дела в унитаз»

«Этой нарезанной буханке хлеба 3 месяца и на ней вообще нет никакой плесени»

«В местном продуктовом магазине увидел лемура в тележке»

«Раковины в туалете ресторана были полны шариков»

«Во время поездки в Норвегию в одном из магазинов нашла эту точилку для моркови»

«В аэропорту кто-то наклеил наклейку с изображением электрической розетки»