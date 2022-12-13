20+ историй с корпоративов, которые прошли так эпично, что разговоров еще на год вперед хватит
Работающие люди делятся на 2 типа: первые терпеть не могут корпоративы и стараются улизнуть с них пораньше, а вторые обожают рабочие вечеринки и с удовольствием зажигают там хоть до самого утра. Но объединяет представителей обеих групп одно: если уж человек пришел на такой праздник, то наверняка коллеги или начальство откроются ему с новой стороны.
- Решили организовать коллективом предновогоднюю посиделку в ресторане. Выбрали заведение, назначили дату и время. И тут директор говорит, что расходы возьмет на себя. Ну, думаем, вообще прекрасно! Погуляли неплохо и культурно, а потом оказалось, что директор оплатил корпоратив нашей премией. Обидно было тем, кто не тусил в ресторане, — им премию тоже не выплатили. © Doroteus / Pikabu
- Мой работодатель решил, что именно на эту рождественскую вечеринку сотрудники впервые могут взять с собой своих «половинок». И вот стоит один из моих коллег, смотрит на пару на танцполе и говорит своей соседке: «Они встречаются уже целый год». Женщина, с которой он разговаривал, оказалась женой того парня. Дама закатила такой скандал! В общем, после этого раза на корпоратив никаких мужей и жен сотрудников больше не звали. © MisterShine / Reddit
- Давным-давно одна крупная компания проводила корпоратив с лотереей. Главным призом был мерседес. Избранные знали, что машину выиграет жена владельца компании. Но все пошло не по плану. Жена шефа опоздала, и ее «случайный» билет отдали другому. В итоге победителем оказалась женщина 55 лет, обычный бухгалтер, но проработавшая в компании почти 20 лет. Дама была неимоверно рада такому подарку. Мерседес ей оставили, но шеф весь оставшийся корпоратив был мрачнее тучи. © RadioHateFM / Pikabu
- Помню, во времена работы учителем позвали меня на корпоратив в один из кабинетов. Скидываться, говорят, не будем, приносите кто что может и хочет, а еще готовьте номера — будем друг перед другом выступать. В итоге половина принесла апельсины, другая половина — торты. Даже попить было нечего. Из номеров — физик пел соло. Петь он не умел. © LevMoet / Pikabu
- На корпоративной рождественской вечеринке был мужчина средних лет, который вел себя просто отвратительно. Он клеился к молоденьким девушкам, пытался танцевать с ними и просто всех раздражал. В какой-то момент этот мачо решил сыграть на пианино для дам, но потерпел фиаско. Когда его заигрывания стали слишком настойчивыми, руководитель выгнал этого донжуана с вечеринки и сказал, чтобы ноги его больше на работе не было. Мол, в понедельник они соберут его вещи и отправят ему по почте. © Jim / Quora
- У мужа был корпоратив. Нужно было прийти со спутницей или спутником. Тема — рок-звезды. Далее наш разговор с мужем:
— То есть мы можем прийти в кожаных штанах? А давай тебе татухи нарисуем, а мне звезду на лицо, как у KISS?
— Да ты что! Никто не придет с рокерскими начесами и в цепях. Все будет прилично.
В итоге все пришли с начесами и в рокерских прикидах. В смокингах были только мой муж и охрана. В вечерних платьях — только я и ведущая. © Bisquit / ADME
- В прошлом году коллега привела своего ребенка на корпоратив. Я люблю детей, поэтому взяла малыша на руки, возилась с ним и вообще развлекала его как могла. Я слышала, что в животе у него что-то урчит, но не переживала, так как ребенок был в подгузнике. Кто ж знал, что его мама надела памперс неправильно, и вся эта красота оказалась в итоге на моей одежде. © madisonpreggers / Reddit
- Ежегодный корпоратив в нашем книжном магазине состоялся в середине января, потому что в новогодние праздники мы работали не покладая рук. Все сотрудники к тому времени уже были измотаны работой и устали от рождественских деликатесов, поэтому вечеринку сложно было назвать веселой. Начальство арендовало конференц-зал отеля, украшенный остатками замызганной мишуры. Еще организовали «шведский стол». Премий, бонусов и подарков от руководства мы не ждали, но все равно были в шоке, когда за участие в конкурсах на корпоративе нам вручили поврежденные товары, которые магазин не мог продать или вернуть. Позже мы окрестили все это действо вечеринкой сломанных игрушек. © ***_momra / Reddit
- Что нам обещали: короткий рабочий день в честь корпоратива, посещение 5-звездочного ресторана и «шведский стол» за счет босса. Также шеф говорил, что подарки от клиентов разделят между всеми сотрудниками. Что получилось: нас заставили работать сверхурочно, босс купил нам пакет несвежих пончиков и устроил обязательную «вечеринку» в офисе, где мы 3 часа смотрели музыкальные клипы. Да, и начальник забрал себе домой все подарки. © coturnixxx / Reddit
- Никогда не думал, что скромный корпоратив на работе закончится в караоке, где наш генеральный будет скандировать в микрофон: «Где лучшие сотрудники?», а мы дружно будем кричать: «У нас в компании!» Еще было совместное исполнение хитов в нашей, авторской интерпретации. Нам аплодировали все! © Палата № 6 / VK
- Я как-то вела корпоратив в одной крупной фирме. Для отдела продаж подготовила конкурс: нужно было прорекламировать максимально странный предмет вроде маски лошади или стационарного телефона. Все внимание изначально было направлено на старшего менеджера — вроде он должен был показать класс. А он стоит — пык-мык, «э-э-э, ну, в общем...» И тут какой-то парень, новичок, подхватывает эстафету и как начнет отжигать. Все валятся со смеху. Он всем остальным коллегам помогает — в зале восторг и овации. Директор за всем этим наблюдал молча. А после корпоратива повысил того парня до старшего менеджера.
- Есть коллега, вдовец с 2 детьми. С этим мужиком я общаюсь только по работе, от прочих предложений отказалась. Однажды был корпоратив, на который приходили с детьми. Так этот коллега подговорил своего младшего (года 4): тот весь день хватал меня за руки, звал играть и громко спрашивал у папы, будет ли эта тетя с ними жить. Теперь все женщины на работе требуют, чтобы я выходила замуж за отца-одиночку, потому что «детское сердце не обманешь». И ерунда, что мужик мне не нравится, — дети же важнее! © Подслушано / VK
- Мое начальство решило организовать корпоратив 1 января! Видите ли, будет присутствовать учредитель, поэтому и назначили на этот день. А на самом деле 1 января и снимать помещение дешевле, и сотрудники придут только самые отчаянные, а значит, и на стол всего покупать надо будет меньше. Экономят даже тут! © Палата № 6 / VK
- Проходили квест на корпоративе. Меня, маленькую щуплую девушку, взяли в команду парни из соседнего отдела (все как на подбор — богатыри). Взяли с условием: карту носить. А по факту все головоломки разгадывала я, только и успевала командовать, что и кому сделать нужно. Так и просидела рядом с базой, пока они сайгаками бегали задания выполнять. Начальство посмотрело на нашу игру, на итоги работы и провело кадровые перестановки. Меня назначили начальником отдела. А мужики до сих пор уверены, что я просто удачно с картой сидела перед начальством. © Палата № 6 / VK
- А я был на корпоративе, где начальник танцевал в костюме снежинки. В плавках. Хорошо танцевал. © Матвей Шушков
- В школе училась хорошо, но мама постоянно сравнивала с золотой медалисткой. Родители особо мной не занимались, на собрания в школу не ходили. Я не вылезала от репетиторов, первый год не поступила. Потом поступила в медицинский, окончила, стала стоматологом-хирургом. Спустя 10 лет после окончания школы я встретила ту самую золотую медалистку. Работаем в одной больнице, и в один прекрасный день на корпоративе она открыла мне тайну, что все медали куплены. Это мое самое большое разочарование детства. © Подслушано / VK
- Час ночи. На танцполе остались только самые стойкие. Настроение у меня было еще о-го-го, уходить не хотелось. И тут ко мне пристраивается директор нашей компании и начинает приглашать на медленные танцы. В процессе второго танца вдруг говорит: «Вы знаете, Анна, мне сейчас нужно отлучиться на 15 минут, а потом мы будем танцевать с вами до утра». И тут я поняла, что пора домой.
- Мы с женой познакомились на работе. Друг друга терпеть не могли, и все это знали. Если она мне звонила, я кричал своей секретарше: «Выдумай что-то, только не соединяй!» Я уволился оттуда летом 2002-го. В декабре того же года позвонила моя секретарша и пригласила на рождественскую вечеринку. Я пришел со своей девушкой. И да, это была та самая «ненавистная» коллега. У всех челюсти просто отвисли! А мы вместе уже 20 лет, растим дочь. © Freddy Neid / Quora
- На корпоративе я болтала с исполнительным вице-президентом и его женой, как вдруг ко мне подлетела разгневанная жена коллеги с наездом, мол, у меня роман с ее мужем. Я с этим мужчиной разговаривала-то всего раза 2 за жизнь, какой уж тут роман?! Я тут же сообщила об инциденте сотруднику отдела кадров, он только поржал. Следующие пару недель мне было не по себе: переживала, что эта сумасшедшая проколет мне шины. В конце концов я узнала, что они развелись. © SaggiTheArcherGal / Reddit
- В честь 3-летия нашей маленькой компании мы устроили праздник в загородном клубе для сотрудников и членов их семей. В итоге корпоратив превратился в детский утренник. Дети были везде. Они бегали, играли, им вручали призы и подарки — весь банкетный зал превратился в игровую комнату. Мне даже не удалось нормально пообщаться с коллегами из-за этого шума и суеты. Я не чайлдфри, но это было уже слишком. © celestesoleil / Reddit
- Наша компания устраивала новогодний корпоратив, разрешили прийти с кем-то. Все пришли с супругами или девушками и парнями, но один мой коллега привел брата-близнеца. Я сидела между девушкой одного коллеги (ее я видела в первый раз) и тем самым братом. Его я немного знала, поэтому мы перекинулись парой фраз. Он весь вечер ел как с голодного края и жутко чавкал. Так вот, этот брат потом устроился к нам в компанию и высказал мне, что на корпоративе я к нему приставала. У меня челюсть отвисла. После того случая на корпоративы я не хожу. © Еда Вкусная / ADME
А какие нетривиальные истории были у вас на корпоративах?
AdMe/Народное творчество/20+ историй с корпоративов, которые прошли так эпично, что разговоров еще на год вперед хватит
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