20+ историй с корпоративов, которые прошли так эпично, что разговоров еще на год вперед хватит

Работающие люди делятся на 2 типа: первые терпеть не могут корпоративы и стараются улизнуть с них пораньше, а вторые обожают рабочие вечеринки и с удовольствием зажигают там хоть до самого утра. Но объединяет представителей обеих групп одно: если уж человек пришел на такой праздник, то наверняка коллеги или начальство откроются ему с новой стороны.