20+ красноречивых случаев, от которых даже люди со стальной выдержкой хлопают дверью и уходят в закат
Жизнь и окружающие люди ежедневно проверяют нас на прочность. Неудачи могут настигнуть где угодно: в путешествии, в ресторане, на работе и даже дома. И важно уметь держать удар.
Герои статьи ADME попали в досадные ситуации, благо у них в запасе всегда крепкие нервы и чувство юмора. А в конце вас ждет бонус — случай из практики преподавателя английского, который подтверждает, что учителям давно пора выдавать молоко за вредность.
1. «Наблюдал это на протяжении 3-часового полета»
2. «Дочь была у моей мамы. Вдруг мама звонит и говорит, что ребенку нечего надеть дома, ведь я принесла только мужские шорты. Вот что я положила дочери с собой»
3. «Незнакомый человек припарковал свою машину на нашем участке, потому что на улице не было мест»
4. «В нашем спортзале обещали поставить беговую дорожку. И вот после 8-месячной задержки мы наконец-то получили этот великолепный «трек»
5. «Мой щенок поточил зубы о японский журнальный столик ручной работы»
6. «Заведи кошку», — говорили они. «Будет весело», — говорили они
7. «Я покупала сегодня машину в салоне. Они попросили доказать, что я не робот, поставив ручкой на бумаге галочку»
Текст на бумаге: «Я не робот».
8. «„Вегетарианский“ завтрак моего парня»
Надпись на чеке: «Вегетарианский завтрак — $ 3,24».
9. Соотношение сока и пены
10. «Только купил новые шорты и посидел на стуле, который моя сестра намазала чистящим средством»
11. «В самолете доплатил за места у окна, чтобы было хорошо видно»
12. «Брат сегодня переезжает. О боже»
13. «Была в отпуске, соседка присматривала за кошкой. Я попросила не приводить ее собаку ко мне. По возвращении нашла 30 пакетиков корма в таком виде»
«Моему коту 14 лет, и у него нет зубов».
14. «Банкомат съел мою карту и отключился»
15. «Да, это моя машина. Нет, у меня нет кошки»
16. «Моя новая плитка в ванной всегда выглядит грязной»
17. «Забронировала нам с другом отель. Ни на одном кадре кровать и туалет не были вместе. Теперь я молюсь, чтобы другу сегодня не приспичило»
18. «Родные сказали, что купили мой любимый торт на мой день рождения. Вот что я увидел в 5 утра в день рождения. За что?»
19. Эта табличка висит на лифте почти 3 года
Надпись на табличке: «Лифт не работает! Мы надеемся отремонтировать его в кратчайшие сроки».
20. «Поехали с другом прокатиться на кораблике»
21. «Моя двоюродная сестра использует PlayStation 5 как удлинитель»
22. «Арендодатель пришел в мою квартиру, пока меня не было, и прислал мне сообщение»
23. «Свекровь без спроса постригла моего сына»
- Черт возьми, она сделала бедному ребенку стрижку средневекового мальчика-пажа. © Nikolllllll / Reddit
24. «Я поставил забор, чтобы скрыться от своего невероятно любопытного соседа. А он установил камеру, чтобы видеть, что происходит у нас»
25. «Подруга стригла меня, все было круто. И тут я услышал тяжелый вздох»
26. «Мой сын выполнил задание в начальной школе и прочитал сам 50 книг. Вот чем его наградили»
Бонус: «Взяла сегодня на проверку тетради своих студентов и увидела прекрасное. Проверила как смогла»
А как вы обычно реагируете на экстраординарные ситуации?
Фото на превью Whspers12 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ красноречивых случаев, от которых даже люди со стальной выдержкой хлопают дверью и уходят в закат
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