20+ красноречивых случаев, от которых даже люди со стальной выдержкой хлопают дверью и уходят в закат

Жизнь и окружающие люди ежедневно проверяют нас на прочность. Неудачи могут настигнуть где угодно: в путешествии, в ресторане, на работе и даже дома. И важно уметь держать удар.

Герои статьи ADME попали в досадные ситуации, благо у них в запасе всегда крепкие нервы и чувство юмора. А в конце вас ждет бонус — случай из практики преподавателя английского, который подтверждает, что учителям давно пора выдавать молоко за вредность.

1. «Наблюдал это на протяжении 3-часового полета»

2. «Дочь была у моей мамы. Вдруг мама звонит и говорит, что ребенку нечего надеть дома, ведь я принесла только мужские шорты. Вот что я положила дочери с собой»

3. «Незнакомый человек припарковал свою машину на нашем участке, потому что на улице не было мест»

4. «В нашем спортзале обещали поставить беговую дорожку. И вот после 8-месячной задержки мы наконец-то получили этот великолепный «трек»

5. «Мой щенок поточил зубы о японский журнальный столик ручной работы»

6. «Заведи кошку», — говорили они. «Будет весело», — говорили они

7. «Я покупала сегодня машину в салоне. Они попросили доказать, что я не робот, поставив ручкой на бумаге галочку»

Текст на бумаге: «Я не робот».

8. «„Вегетарианский“ завтрак моего парня»

Надпись на чеке: «Вегетарианский завтрак — $ 3,24».

9. Соотношение сока и пены

10. «Только купил новые шорты и посидел на стуле, который моя сестра намазала чистящим средством»

11. «В самолете доплатил за места у окна, чтобы было хорошо видно»

12. «Брат сегодня переезжает. О боже»

13. «Была в отпуске, соседка присматривала за кошкой. Я попросила не приводить ее собаку ко мне. По возвращении нашла 30 пакетиков корма в таком виде»

«Моему коту 14 лет, и у него нет зубов».

14. «Банкомат съел мою карту и отключился»

15. «Да, это моя машина. Нет, у меня нет кошки»

16. «Моя новая плитка в ванной всегда выглядит грязной»

17. «Забронировала нам с другом отель. Ни на одном кадре кровать и туалет не были вместе. Теперь я молюсь, чтобы другу сегодня не приспичило»

18. «Родные сказали, что купили мой любимый торт на мой день рождения. Вот что я увидел в 5 утра в день рождения. За что?»

19. Эта табличка висит на лифте почти 3 года

Надпись на табличке: «Лифт не работает! Мы надеемся отремонтировать его в кратчайшие сроки».

20. «Поехали с другом прокатиться на кораблике»

21. «Моя двоюродная сестра использует PlayStation 5 как удлинитель»

22. «Арендодатель пришел в мою квартиру, пока меня не было, и прислал мне сообщение»

23. «Свекровь без спроса постригла моего сына»

Черт возьми, она сделала бедному ребенку стрижку средневекового мальчика-пажа. © Nikolllllll / Reddit

24. «Я поставил забор, чтобы скрыться от своего невероятно любопытного соседа. А он установил камеру, чтобы видеть, что происходит у нас»

25. «Подруга стригла меня, все было круто. И тут я услышал тяжелый вздох»

26. «Мой сын выполнил задание в начальной школе и прочитал сам 50 книг. Вот чем его наградили»

Бонус: «Взяла сегодня на проверку тетради своих студентов и увидела прекрасное. Проверила как смогла»