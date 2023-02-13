20+ мужчин, которые без бороды просто себя не представляют

Мужчины делятся на 2 категории: тех, кто поощряет растительность на лице, и тех, кто с ней отчаянно борется. Возможно, любителей бороды стало бы чуточку больше, если бы все те, кто сегодня выступает против, взяли бы и попробовали ее отрастить. Кто знает, вдруг и вам быть бородатым на роду написано, но вы пока еще сопротивляетесь своему счастью. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые уже однозначно определились со своим выбором. А в бонусе покажем парня, который взял-таки и побрился, но тут же пожалел о своем решении.

«До и после того, как я научился правильно ухаживать за бородой»

«Чувствую себя сегодня красочно!»

«Моя борода от природы кудрявая, торчит в разные стороны. А вот она после 5 минут сушки феном и расчесывания щеткой»

Бородатая жизнь

«Я еще не решил, что буду делать с этой бородой, но мне нравится, как она выглядит»

«Я использую гребенчатую щетку, расческа не проходит через мою бороду, цепляет и выдергивает волоски»

«Папа, я и мой младший брат»

«Передаю гены бороды моему новорожденному мальчугану!»

«Проголосуйте за это, что ножницам жены не место рядом с моей бородой»

«Гены волос у меня от отца, но он никогда не отращивал ничего длиннее дневной щетины. Думаю, моя борода пытается наверстать упущенное время за нас двоих»

«30 дней после 50 лет ежедневного бритья»

«Большую часть своей жизни я брил голову и лицо, а потом решил попробовать что-то новенькое»

«Пожалуй, я никогда больше не буду бриться. До и после»

«Стоит ли мне продолжать ее растить?»

«Всем парням, которые мечтают отрастить крутую бороду, советую просто набраться терпения. 18 лет и 23 года»

«Отращиваю бороду с тех пор, как мне стукнуло 33, — 14 лет»

«С ней я стал счастливее»

До и после оформления бороды

«Осталось 2 недели до года»

«После того как выбил себе зубы, я отрастил бороду и начал играть на банджо»

Бонус