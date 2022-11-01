20+ нетривиальных доказательств того, что размер имеет значение

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Иногда мы даже не догадываемся о том, насколько маленькими или большими могут быть привычные вещи. Но мир разнообразен: гигантские огурцы в нем соседствуют с миниатюрными жабами, а огромные собаки — с малюсенькими кабачками. Остается только любоваться такими причудами действительности и делать нетривиальные фото, как герои нашей подборки.

«Ничего особенного, просто кроссовки 52-го размера. Моя рука для сравнения»

«Собрался я, значит, сварить сосисочек. Достаю пакет с ними из холодильника, а тут такое»

Вот это гаечка!

То ли гигантский кот, то ли лилипутский обогреватель

«Матушка купила через интернет продукты, в том числе и ананас. Он оказался мини-формата. Это самый маленький ананасик на моей памяти»

В кабинете этого врача есть стандартные стулья и практически трон для пациентов королевских размеров

«Размер ладони моей невесты в сравнении с моей рукой. Невесте, кстати, 21 год»

«Была в магазине. Нашла малюсенький рабочий утюг»

«Самый маленький и самый большой батат с огорода моей мамы»

«В моей устрице был малюсенький краб»

«Мы встретили самую длиннорогую корову»

«Даже не знаю, куда девать этот впечатляющий урожай кабачков»

Хорошего кота должно быть много

«Бабушка моего друга вырастила вот такой огурец»

«Съездил на рыбалку. Поймал во-о-от такую рыбину!⁠⁠ После фото улов был отпущен»

«Самый маленький и самый большой ключи из нашего магазина в сравнении с обычным дверным ключом»

Листик орешника. Нетбук для сравнения

Батона такой колбаски на месяц точно хватит

«Самая маленькая жаба, которую я видел»

Белый гриб весом 560 г, не червивый

«У нас дома куры. Сегодня одна из них снесла самое большое яйцо, которое я когда-либо видела»

Заказали бассейн для собак, а пришел бассейн для муравьев

«Моя рука в сравнении с лапой медведя гризли»