20+ общественных мест, в которых люди увидели нечто странное и впечатляющее одновременно

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Мы ежедневно посещаем различные общественные места, будь то магазины, кафе или кабинеты врачей. И обычно такие походы ничем особо не запоминаются. Но в некоторых местах есть свои изюминки, которые так просто не забудешь и почти нигде больше не встретишь. Они производят на окружающих такое впечатление, что об этом хочется рассказать и показать всем вокруг. Так и поступили герои нашей статьи.

1. В библиотеке есть отдел, где жители могут взять напрокат полезные предметы домашнего обихода, например набор инструментов или мини-мойку

2. В ратуше, которая находится в городе Будё, Норвегия, на стене висят столы и стулья

3. В шотландском городке Инвернесс находится книжный магазин, в центре которого установлена настоящая дровяная печь

4. «Был у стоматолога, у которого по офису и комнате ожидания колесит поезд. За ним довольно весело наблюдать, пока ждешь своей очереди»

5. В этом гостиничном туалете установлен черный унитаз

6. А в этом отеле в туалете используется черная туалетная бумага

7. В магазине работает увлажнитель воздуха, который распыляет пар над зеленью, чтобы та не увядала

8. В гостинице в душе есть кран, который стреляет вот такой струей воды

9. Количество камер видеонаблюдения у банкомата

10. В зале ожидания есть кресла для людей разной комплекции

11. На австралийском пляже установлена стойка с уксусом, чтобы обрабатывать укусы медуз



12. Эту телефонную будку переделали, чтобы она раздавала Wi-Fi и могла заряжать телефоны

13. Это забор из кактуса

14. Перед этим зданием установлена его миниатюрная копия, которую слепые люди могут потрогать

15. «Я еду в поезде, в котором оборудована игровая комната для детей»

16. «Лучшая маскировка огнетушителя, которую я только видел. Беркан, Марокко»

17. В Нью-Джерси есть могила с памятником в виде точной копии Mercedes 240D 1981 года, вырезанной из гранита

18. Это библиотека на железнодорожном вокзале города Харлем, Нидерланды

19. В местном торговом центре есть кабины для работы — в ней можно запереться изнутри и работать за столом

20. В аэропорту стоят велотренажеры, которые могут заряжать телефоны

21. Зеркало в туалете ресторана