20 практичных людей, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе
Можно бесконечно подтрунивать над людьми, которые ходят в магазин со своей авоськой и могут найти применение для одноразовых контейнеров. Но на самом деле разумный подход к вещам идет на пользу не только кошельку. Ведь быть экономным, не выбрасывать то, что можно использовать заново, — значит заботиться о природе.
Мы в ADME обеими руками за практичные лайфхаки, которые помогают производить меньше мусора. И некоторые идеи из этой подборки точно возьмем на вооружение.
Контейнер от курицы гриль подойдет для того, чтобы сделать миниатюрную теплицу
- Торты продают в похожих коробках. У тебя будет и сладость, и бонусом коробка побольше. © Handy_Dude / Reddit
«В командировке сильно обгорел на солнце и купил алоэ вместо бутылочки со специальным средством»
- Я использую алоэ при солнечных ожогах и для заживления свежих татуировок уже много лет. Ведь в растении содержатся и натуральное алоэ вера, и витамин Е, которые отлично подходят для кожи. © Conscious_Ticket7176 / Reddit
Стебли брокколи подойдут не только для бульона, но и для того, чтобы дать похрустеть ими домашним питомцам
- Мы, прежде чем давать нашим большим собакам остатки брокколи, кладем их в холодильник. Им нравится такое угощение. © Soulah / Reddit
«У меня было по пакету лимонов и лаймов, которые я не успела бы съесть до того, как они испортятся. Подсмотрела трюк, как заморозить сок для блюд и напитков, у блогеров»
- Кожуру тоже можно заморозить, чтобы использовать всякий раз, когда в рецепте есть цедра. А еще ее можно сварить на медленном огне, чтобы в доме пахло свежестью и цитрусами. © yourenotmymom_yet / Reddit
«Эта сумка досталась мне бесплатно, но я ненавижу логотипы, поэтому, вместо того чтобы выбросить, сделала поверх простую вышивку»
«Долго шарил в интернете в поисках какой-нибудь штуки, которая будет надежно удерживать ключ от дома во время пробежки. Потом вспомнил, что у меня есть это»
- Ах, скромная английская булавка. Такая же не дает молнии на моем любимом свитере внезапно расстегиваться. © nyrrocian / Reddit
«Сильно похудела, и мне пришлось сменить весь гардероб. Не хотелось выбрасывать старую одежду, поэтому здесь вы видите 11 легинсов, 9 топов и 1 юбку»
«Люблю брать старые рамки и вставлять в них панно с гербарием»
«Решила использовать свое хобби и сделать многоразовые насадки для швабры»
«У меня 3 кошки и собака. Я так устала покупать эти смехотворно дорогие тряпочки, чтобы убрать всю их шерсть».
«Наконец-то понял, как продлить жизнь свежему шпинату: перед тем как убрать в холодильник, положить его в зип-пакет с бумажным полотенцем»
- За этот лайфхак вам должны миллион раз сказать спасибо. Я перестал покупать шпинат именно из-за того, что он так быстро портится. © N0Regratz / Reddit
«Обнаружила, что покупаю салфетки для снятия макияжа каждые несколько недель. Несколько часов работы, старые полотенца для лица — и вот я экономлю деньги и берегу планету»
«Кому-то покажется очевидным, но я замораживаю фрукты, которые мои дети не доели, чтобы потом положить себе в смузи»
«Всякий раз, когда губка больше не подходит для мытья посуды, я разрезаю ее пополам, чтобы использовать для мытья грязных поверхностей»
«Разрезав губку на половинки, я уже никогда не перепутаю ее с той, которой сейчас мою посуду».
«Я переезжаю и использую футболки, чтобы завернуть посуду»
«Гораздо надежнее, чем оборачивать в бумагу. И у меня ушло меньше коробок, потому что не потребовались отдельные для футболок».
«Остался кофе? Заморозьте его в кубиках, чтобы в следующий раз охладить свой напиток, не разбавляя водой»
- У моей бабушки в холодильнике всегда стоял кувшин с молоком и какао, а в морозилке — кубики замороженного кофе. Утром она клала кучу кубиков льда в блендер, заливала какао и молоком и взбивала все, чтобы получился фраппе. © titsoutshitsout / Reddit
«Когда мои полотенца или фланелевые простыни изнашиваются, разрезаю их на тряпочки, обрабатываю швы на оверлоке и использую на кухне вместо бумажных полотенец»
«У сахарницы треснула крышка. Вместо того чтобы заменить ее, отреставрировала. Меня вдохновило японское искусство кинцуги»
- Не забудьте убедиться, что эпоксидная смола, которую вы взяли для реставрации, безопасна для пищевых продуктов. © g0ing_postal / Reddit
«Осталось несколько кусков джинсовой ткани после того, как я укоротил штаны. Избавился от обрезков, сделав игрушку для собак»
Заверните остатки еды в слоеное тесто и бросьте в морозилку. У вас под рукой всегда будут закусочные пирожки с разной начинкой
- Можно каждый раз посыпать разными травами или специями, чтобы «пометить», какая начинка внутри. © LanguageOfLeaves / Reddit
Из старых банок получаются красивые вазы и подсвечники
А у вас какие секреты, которые позволяют быть осознанным потребителем и еще немножечко экономить?