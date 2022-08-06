20 практичных людей, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

Можно бесконечно подтрунивать над людьми, которые ходят в магазин со своей авоськой и могут найти применение для одноразовых контейнеров. Но на самом деле разумный подход к вещам идет на пользу не только кошельку. Ведь быть экономным, не выбрасывать то, что можно использовать заново, — значит заботиться о природе.

Мы в ADME обеими руками за практичные лайфхаки, которые помогают производить меньше мусора. И некоторые идеи из этой подборки точно возьмем на вооружение.

Контейнер от курицы гриль подойдет для того, чтобы сделать миниатюрную теплицу

Торты продают в похожих коробках. У тебя будет и сладость, и бонусом коробка побольше. © Handy_Dude / Reddit

«В командировке сильно обгорел на солнце и купил алоэ вместо бутылочки со специальным средством»

Я использую алоэ при солнечных ожогах и для заживления свежих татуировок уже много лет. Ведь в растении содержатся и натуральное алоэ вера, и витамин Е, которые отлично подходят для кожи. © Conscious_Ticket7176 / Reddit

Стебли брокколи подойдут не только для бульона, но и для того, чтобы дать похрустеть ими домашним питомцам

Мы, прежде чем давать нашим большим собакам остатки брокколи, кладем их в холодильник. Им нравится такое угощение. © Soulah / Reddit

«У меня было по пакету лимонов и лаймов, которые я не успела бы съесть до того, как они испортятся. Подсмотрела трюк, как заморозить сок для блюд и напитков, у блогеров»

Кожуру тоже можно заморозить, чтобы использовать всякий раз, когда в рецепте есть цедра. А еще ее можно сварить на медленном огне, чтобы в доме пахло свежестью и цитрусами. © yourenotmymom_yet / Reddit

«Эта сумка досталась мне бесплатно, но я ненавижу логотипы, поэтому, вместо того чтобы выбросить, сделала поверх простую вышивку»

«Долго шарил в интернете в поисках какой-нибудь штуки, которая будет надежно удерживать ключ от дома во время пробежки. Потом вспомнил, что у меня есть это»

Ах, скромная английская булавка. Такая же не дает молнии на моем любимом свитере внезапно расстегиваться. © nyrrocian / Reddit

«Сильно похудела, и мне пришлось сменить весь гардероб. Не хотелось выбрасывать старую одежду, поэтому здесь вы видите 11 легинсов, 9 топов и 1 юбку»

«Люблю брать старые рамки и вставлять в них панно с гербарием»

«Решила использовать свое хобби и сделать многоразовые насадки для швабры»

«У меня 3 кошки и собака. Я так устала покупать эти смехотворно дорогие тряпочки, чтобы убрать всю их шерсть».

«Наконец-то понял, как продлить жизнь свежему шпинату: перед тем как убрать в холодильник, положить его в зип-пакет с бумажным полотенцем»

За этот лайфхак вам должны миллион раз сказать спасибо. Я перестал покупать шпинат именно из-за того, что он так быстро портится. © N0Regratz / Reddit

«Обнаружила, что покупаю салфетки для снятия макияжа каждые несколько недель. Несколько часов работы, старые полотенца для лица — и вот я экономлю деньги и берегу планету»

«Кому-то покажется очевидным, но я замораживаю фрукты, которые мои дети не доели, чтобы потом положить себе в смузи»

«Всякий раз, когда губка больше не подходит для мытья посуды, я разрезаю ее пополам, чтобы использовать для мытья грязных поверхностей»

«Разрезав губку на половинки, я уже никогда не перепутаю ее с той, которой сейчас мою посуду».

«Я переезжаю и использую футболки, чтобы завернуть посуду»

«Гораздо надежнее, чем оборачивать в бумагу. И у меня ушло меньше коробок, потому что не потребовались отдельные для футболок».

«Остался кофе? Заморозьте его в кубиках, чтобы в следующий раз охладить свой напиток, не разбавляя водой»

У моей бабушки в холодильнике всегда стоял кувшин с молоком и какао, а в морозилке — кубики замороженного кофе. Утром она клала кучу кубиков льда в блендер, заливала какао и молоком и взбивала все, чтобы получился фраппе. © titsoutshitsout / Reddit

«Когда мои полотенца или фланелевые простыни изнашиваются, разрезаю их на тряпочки, обрабатываю швы на оверлоке и использую на кухне вместо бумажных полотенец»

«У сахарницы треснула крышка. Вместо того чтобы заменить ее, отреставрировала. Меня вдохновило японское искусство кинцуги»

Не забудьте убедиться, что эпоксидная смола, которую вы взяли для реставрации, безопасна для пищевых продуктов. © g0ing_postal / Reddit

«Осталось несколько кусков джинсовой ткани после того, как я укоротил штаны. Избавился от обрезков, сделав игрушку для собак»

Заверните остатки еды в слоеное тесто и бросьте в морозилку. У вас под рукой всегда будут закусочные пирожки с разной начинкой

Можно каждый раз посыпать разными травами или специями, чтобы «пометить», какая начинка внутри. © LanguageOfLeaves / Reddit

Из старых банок получаются красивые вазы и подсвечники