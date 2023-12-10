20+ эпичных покупателей, о которых продавцы будут правнукам рассказывать

Профессии, связанные с общением с людьми — не самые простые, будь то врач, переводчик или парикмахер. В сегодяшней статье собраны истории работников торговли о клиентах, которые их вывели из себя, поразили или насмешили. Людям, которые продают вещи через интернет, тоже есть, что рассказать — об этом история в бонусе.

Терпеть не могу, когда клиенты разговаривают по телефону и полностью забывают, что находятся в середине процесса транзакции, замедляя тем самым процедуру покупки. © trill-orielly / Reddit

Когда что-то не сканируется и они говорят: «О, значит, будет бесплатно!» © ButSheLooked18 / Reddit

Работаю в ювелирном магазине. Частенько покупатели, видя, что кольцо мало, все равно натягивают его на палец — авось подойдет. Но самое неприятное, это когда ты еще и слова не успел сказать, а они уже смачно так облизывают свой палец. Ну е-мое, как мне потом это в руки брать? © Подслушано / Ideer

Ненавижу клиентов, которые приходят в магазин в 21:25, хотя мы закрываемся в 21:30. © ToTheBatmobile_ / Reddit

Они остаются в магазине, даже когда понятно, что магазин закрывается (остановилась музыка, погасли некоторые лампочки, одна дверь закрыта, чтобы люди не могли войти). © YorkshireRiffer / Reddit

Это какой-то ад! Я просто обожаю людей, которые пялятся на платежный терминал в тот момент, когда он издает звуковой сигнал и на экране появляется сообщение: «Пожалуйста, уберите карту». А когда я говорю им, чтобы убрали ее, они все нервничают, мол, что же они сделали неправильно. © Arizonian323 / Reddit

Пришли к нам в магазин две девочки-подростка, сказали, что им надо 40 разных видов конфет, всех по одной штуке. Ну а я что, стала взвешивать каждую конфетку по отдельности, да еще и с выбором им помогла. Ушли они, и тут же заходит начальница и как выпишет мне неожиданную премию в размере месячной зарплаты! Говорит, что я первая из работников, которая прошла эту контрольную закупку. © Подслушано / Ideer

Клиент: «И пакет, пожалуйста». Я: «Большой или маленький?» Клиент: «Да». © Redkikivi / Reddit

Неготовность оплатить свои товары. Я ненавижу, когда люди стоят и смотрят, как все пробивается на кассе, а потом начинают искать свою кредитную карту или наличные. Это приводит в бешенство кассира и следующего в очереди человека. © DreamerMMA / Reddit

«Девушка, подскажите, какая тушь лучше?» Окей, я с радостью рассказываю и объясняю преимущества, а потом 20 минут спустя клиентка отвечает: «Нет, возьму ту, которую беру обычно». Зачем вы просите о помощи, если не хотите ее получить? © Redkikivi / Reddit

Работаю в магазине одежды для детей от 0 и до трех лет. И самые неадекватные покупатели — это не беременные и не мамочки с колясками. Это бабушки. Придут, все перещупают, а так как вещи в основном белые, то меня аж наизнанку выворачивает, так и хочется по рукам щелкнуть, а сказать нельзя. Пять раз придет такая бабуля, вещь нафотографирует, подружкам своим разошлет, консилиум по телефону устроит. И ничего не купит в итоге. © Подслушано / Ideer

Слишком ленивые, чтобы положить вещи туда, где они их взяли. © foreverontiptoes / Reddit

Впрочем, покупателям тоже есть, что рассказать о продавцах и других клиентах.

Работаю в магазине аксессуаров и различных безделушек. В течение месяца ко мне постоянно приходит мужчина и покупает часы. Причем каждый раз он спрашивает: «У вас часы одноразовые?» Я отрицательно качаю головой. Мужчина молча платит за покупку и уходит. И так уже около 10 раз за 3 недели. Что он вообще делает с этими треклятыми часами?! © Подслушано / VK

Люди, у которых тонна вещей в корзине, а когда они подходят к кассе, вдруг понимают, что забыли свой кошелек, и просто убегают за ним. А я неловко стою и смотрю на то, как начинает формироваться огромная очередь. © PreemptivePerception / Reddit

Работаю продавцом в магазине спортивной одежды и обуви. К нам частенько приходят за довольно дорогими кроссовками, и у них почти всегда носки с дырками, порой прямо во всю пятку. У одного даже палец с длинным грязным ногтем из дыры торчал. © Подслушано / Ideer

Работала продавцом в магазине ковров. Чаще всего люди подбирали ковер или напольное покрытие под цвет мебели, интерьера, штор, обоев и так далее. Но однажды пришла пара, которая подбирала себе ковер под цвет кота. © Подслушано / VK

Работаю продавцом-консультантом в книжном. Уже 2-й месяц к нам ежедневно заходит молодой парень, воровато оглядывается, встает почти впритык к стойке и фотографирует страницы книг. Когда видит кого-то рядом, делает вид, что отвлекся на мессенджер. Сначала шутили на этот счет с коллегами, но спустя недели 2 стало не до шуток. Сейчас просто уходим подальше во время его посещения, надеясь, что так он быстрее уйдет. Книгу ведь можно купить, не так дорого она стоит, можно скачать, можно в библиотеке взять... © Подслушано / VK

Вы бы удивились, как много людей приходит и просит помочь им найти книгу, о которой они вообще ничего не знают. В целом мы хорошо разбираемся в том, что нужно людям, но, когда они не знают ни автора, ни названия, ни вообще что-либо о книге, это практически невозможно. Мои любимчики — это те, кто настаивает на поиске книги, потому что: «Я вам говорил! Обложка — красная!» © JakeMcK / Reddit

Их неспособность читать и / или понять, что я просто здесь работаю и не устанавливаю правила того, как эта хрень происходит. © Koduko / Reddit

Продаю женские сумки. Однажды зашла женщина и стала очень подробно описывать мне модель сумки, которую она хочет. Я ей говорю, что у нас такой нет. Она в ответ: «Но я хочу!» Затем был долгий диалог, в конце которого я решила спросить, а где она, собственно, такую сумку видела. Ее ответ добил: «Ну она мне приснилась». © Галина Арсенюк

Я работаю в магазине продавцом. Пока консультировала покупателей, заметила бабулю, разглядывающую ажурные стринги. Подумала, что хочет внучке подарок сделать. Спрашиваю: «Вам какой размер?», а она: «Мне себе надо. Деда соседка увела!» Подобрали бабуле стринги. Однако даже в таком возрасте еще не все потеряно. © Подслушано / VK

«А почему в этой модели обуви швы справа, а в той — слева?» Вы серьезно? Я продаю, а не разрабатываю дизайн этого товара! © Redkikivi / Reddit

Бонус: покупатель, забыть которого не получится

Продавала платье в интернете. Встретились с покупательницей, она берет не глядя пакет и отдает деньги. Я ей: «А смотреть не будете?» Она: «Зачем? У меня корпоратив сегодня, я уже и туфли бордовые под платье приготовила». Спрашиваю, обалдев: а вы не боялись, что платье не подойдет или я на встречу не приду?! Девушка, спокойненько: «Нет, ведь вы мне показались порядочным человеком, а по меркам оно мне плюс-минус будет впору». На том и расстались. © OlgaLeo / Pikabu