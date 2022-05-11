20 раз, когда одна еда умело замаскировалась под совсем другую и стала еще аппетитнее
Кондитеры, которые готовят на заказ, чаще всего делают торты и печенье в виде разнообразных предметов, животных или героев мультфильмов. Гораздо реже — в виде какой-нибудь еды. А ведь если она выглядит правдоподобно, то вызывает у окружающих не только жгучее желание поскорее ее съесть, но и не меньший восторг, чем, допустим, замок из шоколада.
Мы в AdMe.ru теперь знаем, что та еда, которую повара замаскировали под другую, впечатляет гораздо сильнее и выглядит вдвойне аппетитнее.
1. «Я сделала из глазури овощи, чтобы украсить ими торт»
2. Маленький сюрприз для продавца огурцов на рынке: выглядит как огурец, но на вкус как марципановый торт с шоколадом
3. Пирожные на китайский Новый год
«Начинка — мандариново-апельсиновое желе, снаружи — апельсиновый мусс».
4. Кому суши на десерт?
5. Торт, сделанный в виде разных закусок
6. Карамельные улитки едят шоколадную капусту
7. Выглядит ну очень натурально
8. Кто желает ягодную тарелку?
9. Среди 3 баклажанов спрятался 1 торт
10. «Когда вас просят принести поднос с овощами, но вы хотите приколоться»
- Обожаю такое. Они напоминают мне те милые наборы детских игрушек в виде разной еды. © buffetgirls / Reddit
- Я и вдохновилась кухней моего 2-летнего ребенка, лол. Спасибо! © ***DaBananas / Reddit
11. Реалистичный торт в виде пачки чипсов
12. «Печенье в виде сырно-колбасной нарезки, приготовленное моей талантливой женой»
- Ваша жена потрясающая. А эта салями с перцовой корочкой — это следующий уровень! Какой талант! © brittrt87 / Reddit
13. На этой фотографии только 6 пирожных
14. Идеальный десерт на День благодарения
15. «Это самое красивое клубничное печенье, которое я только видела»
16. Торт, который замаскировался под кусок ветчины
17. Какие аппетитные помидорки
18. М-м-м, сразу картошки фри захотелось. И тортика
19. Любители пиццы и сладкого точно оценят
20. «Я была в восторге от количества сыра в этом хот-доге, пока вы не сказали мне, что это торт»
А вы когда-нибудь заказывали кондитерские изделия, которые выглядели как предметы или животные? Или, может быть, вы сами их печете?
AdMe/Народное творчество/20 раз, когда одна еда умело замаскировалась под совсем другую и стала еще аппетитнее
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