20 раз, когда одна еда умело замаскировалась под совсем другую и стала еще аппетитнее

Кондитеры, которые готовят на заказ, чаще всего делают торты и печенье в виде разнообразных предметов, животных или героев мультфильмов. Гораздо реже — в виде какой-нибудь еды. А ведь если она выглядит правдоподобно, то вызывает у окружающих не только жгучее желание поскорее ее съесть, но и не меньший восторг, чем, допустим, замок из шоколада.

Мы в AdMe.ru теперь знаем, что та еда, которую повара замаскировали под другую, впечатляет гораздо сильнее и выглядит вдвойне аппетитнее.

1. «Я сделала из глазури овощи, чтобы украсить ими торт»

2. Маленький сюрприз для продавца огурцов на рынке: выглядит как огурец, но на вкус как марципановый торт с шоколадом

3. Пирожные на китайский Новый год

«Начинка — мандариново-апельсиновое желе, снаружи — апельсиновый мусс».

4. Кому суши на десерт?

5. Торт, сделанный в виде разных закусок

6. Карамельные улитки едят шоколадную капусту

7. Выглядит ну очень натурально

8. Кто желает ягодную тарелку?

9. Среди 3 баклажанов спрятался 1 торт

10. «Когда вас просят принести поднос с овощами, но вы хотите приколоться»

Обожаю такое. Они напоминают мне те милые наборы детских игрушек в виде разной еды. © buffetgirls / Reddit

Я и вдохновилась кухней моего 2-летнего ребенка, лол. Спасибо! © ***DaBananas / Reddit

11. Реалистичный торт в виде пачки чипсов

12. «Печенье в виде сырно-колбасной нарезки, приготовленное моей талантливой женой»

Ваша жена потрясающая. А эта салями с перцовой корочкой — это следующий уровень! Какой талант! © brittrt87 / Reddit

13. На этой фотографии только 6 пирожных

14. Идеальный десерт на День благодарения

15. «Это самое красивое клубничное печенье, которое я только видела»

16. Торт, который замаскировался под кусок ветчины

17. Какие аппетитные помидорки

18. М-м-м, сразу картошки фри захотелось. И тортика

19. Любители пиццы и сладкого точно оценят

20. «Я была в восторге от количества сыра в этом хот-доге, пока вы не сказали мне, что это торт»