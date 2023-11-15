20 раз, когда размер привычных вещей впору бы заносить в Книгу рекордов Гиннесса

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На свете хватает чудес, от которых глаза на лоб лезут. Но особо внимательные люди, находят примечательное не только в очевидном, а даже в таком, казалось бы, бытовом явлении, как размер вещей. И хорошо, что они всегда держат наготове камеру, чтобы показать нам свои находки.

«В таком размере, машина уже воспринимается как карикатура на автомобили»

«Сегодня на обед у моего друга была клубника размером с яблоко»

«Этого милого крошку-скорпиона я нашел бродящим по моему дому»

«Размер носков моей жены никогда не перестанет меня удивлять»

«Моя сестра взяла щенка. Ротвейлер рядом для сравнения»

«Цветок гибискуса размером с тарелку»

«Занимаясь ландшафтным дизайном, я нашел крошечную ракушку»

«Огроменный банан. И обычный, для сравнения»

«Град размером с шар для гольфа»

«Моя бабуля нашла вот такую вот кроссовку в комиссионке»

«Местный магазин мороженого предлагает просто огромный размер!»

«Курица моего друга снесла огромное яйцо, да еще и с более маленьким внутри»

Я держал цыплят. Это называется встречное перистальтическое сокращение. По сути, курица делает яйцо, а затем происходит сокращение мыщц, которое преждевременно выталкивает другое яйцо. Скорлуповая железа сходит с ума и отталкивается назад, в результате чего первое яйцо оказывается внутри второго яйца. Очень хорошее научное объяснение вот тут. © Zombiac3 / Reddit

«Вот такой пузырь надулся в нашем сырно-чесночном хлебе»

«Огромный зубчик чеснока»

«Летом я увидел эти огромные лимоны на витрине возле продуктового магазина в Сорренто»

«Пожалуйста, не трогайте!»

«Я нашел на своей машине лист размером с руль»

«В моем завтраке я увидел аномально огромный кусок хлопьев»

«До хохота огромная вилка моей бабушки»

«Новые очки дочери. И это еще утонченные линзы»

«Иногда люди подшучивают надо мной из-за размера моего большого пальца»

Дружище, да ты им самолеты можешь тормозить! © mrtwitch222 / Reddit