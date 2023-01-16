20 рукастых мужчин, которые могут и обшить, и обвязать всю семью

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Многим из нас еще сложно представить мужчин, которые вечерами сидят со спицами или за швейной машинкой, создавая милые шапочки дочкам или новый сарафан жене. Но на самом деле таких людей немало. Они получают от своего творчества искреннее удовольствие и радуются, когда видят счастье в глазах своих родных. С такими мужчинами в семье можно сэкономить кругленькую сумму на покупках новых вещей, ведь они почти все могут сделать своими руками.

«Первая удачно связанная вещь! Это для моей новорожденной дочери»

«Я, 31-летний мужик, сделал кошелечек из старого выпускного платья своей жены»

«Моя дочь наконец согласилась носить панаму, которую я ей связал»

«Сделал для жены укороченный топ, который она потом разукрасит»

«Закончил первое в жизни платье-свитер для своей жены»

«Взял на себя ночные кормления, чтобы жена могла поспать, и по ночам вязал это нашему 3-недельному малышу»

«Сделал чехол для крючков жены. Даже без выкроек»

«Муж связал это для первой поездки наших дочерей в Диснейленд»

«Я сшил двусторонние панамы для моей жены и дочери»

«Как она улыбается в моей шапочке с двумя помпонами!»

«Рюкзак с сотами, который я связал для своей дочери»

«Юбка с запахом для моей жены, выкройки я тоже делал сам»

«Наконец закончил шарф для жены. Кот для оценки размеров готового изделия»

«Сшил жене на День святого Валентина боди из кружева. Но, похоже, теперь это нижнее белье...»

«Мое первое законченное творение — одеяло для жены, чтобы ей было не холодно в компьютерном кресле»

«Кожаная куртка в пастельных тонах для жены»

«Совершенствую свои навыки в вязании шапочек»

«Я связал нам с женой панамы для нашего отпуска»

«Сшил куртку для моего папы»

«Сшил это платье для своей беременной жены. Молния вставлена так, чтобы потом можно было кормить малыша»