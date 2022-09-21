20+ счастливых людей, в чьем огороде не только репка выросла большая-пребольшая

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Ученые доказали, что работа в своем саду способна положительно влиять на наше настроение и самооценку. Хотя этот труд требует времени и усилий, результатами его можно не только набивать кладовки, но и хвастаться в соцсетях.

Мы в ADME посмотрели на фото урожая, которым гордятся огородники, и дали себе зарок на следующий год обязательно вырастить хоть помидорку на подоконнике.

«Запрет на детский труд не работает, когда пора собирать батат»

«9 лет назад я посадила семечко. Сегодня сделала пирог из лаймов, которые выросли на этом дереве»

«Морковная коса с нашего огорода»

«В этом году у мамы маленькое томатное безумие»

«Везем домой самый большой кабачок. 20 кг и почти 100 см в окружности»

«Первая попытка выращивания кукурузы Glass Gem»

«Мы ничего из этого не сажали. Назвали их таинственными тыквами»

«После многих лет неудач с морковкой, я думаю, у меня наконец-то получилось»

«Мы с женой трудимся на даче уже около 5 лет. В этом году расширили огород, и это наш урожай только за один день»

«Кажется, что я как-то неправильно выращиваю морковку»

«Выращиваю салат в таких контейнерах. На данный момент у меня 3 000 кустиков»

«Мой первый огородный сезон и мои первые красавцы»

«Вырастил тыкву весом в 30 кг»

«Украсила фокаччу тем, что выращиваю у себя в огороде»

«Пожалуй, это самый красивый корнеплод, который я когда-либо вырастил»

«Я подумываю использовать свой мангольд в качестве веера. Или, может быть, лодочки»

«У меня вырос помидор настолько большой, что его ломтики полностью покрывают тосты»

«Первый раз, когда удалось приготовить сальсу только из тех овощей, что мы вырастили на своем огороде. Это было моей целью в течение многих лет, так что я в восторге»

«Мой парень вырастил это и теперь интересуется, можно ли его есть»

Это декоративная тыква. Большинство из ее разновидностей съедобны . — Прим. ADME.

«Домашний томатный суп с помидорами со своего огорода»

«Выращенный мной помидор выглядит так, будто недоволен моим поведением»